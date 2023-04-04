Телефон с собой не взял. Отец хоккеиста Матвея Мичкова загадочно пропал, когда вышел в продуктовый

Матвей Мичков вместе с отцом Андреем. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны новые подробности таинственного исчезновения отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова. Напомним, ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже 51-летнего Андрея Владиславовича в Сочи. По данным волонтеров, мужчина вышел из квартиры вечером 2 апреля, но обратно не вернулся. Как удалось узнать KP.RU, заявка о пропаже Андрея Мичкова поступила 3 апреля. До этого родные пытались найти его сами, обзванивали друзей и близких, чтобы отыскать мужчины. Но тщетно - отец хоккеиста никому не звонил и ни с кем не встречался.

Увы, с сами Андрей Мичковым семья также не может выйти на связь - перед уходом из дома мужчина не взял с собой телефон. По имеющейся информации, мужчина планировал быстро заскочить в продуктовый и вернуться. К слову, в магазине он как раз должен был встретиться с родными, но по какой-то причине они разминулись.

Перед уходом отец хоккеиста ни с кем не ссорился, на самочувствие не жаловался.

- Сейчас волонтеры распространяют информацию о пропавшем в соцсетях, уже обзвонили все больницы города - среди госпитализированных отца хоккеиста не нашли, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» координаторы поиска отряда "Лиза Алерт" в Сочи. - В ближайшее время на улицах курорта начнем раздавать листовки, проводить опрос среди людей - видел ли кто-то мужчину.

Пока поиск на местности не планируется. Но известно, что Андрей Мичков может находиться в пределах Адлера.

Известно, что перед уходом отец хоккеиста ни с кем не ссорился, на самочувствие не жаловался.

Отметим, что к работе уже подключились и правоохранители.

ВАЖНО!

Рост Андрея Мичкова - 173 сантиметра. У мужчины русые волосы и голубые глаза. В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную вязаную шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Мичкова, просят обратиться по номеру 8 (918) 2445860 либо на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700 5452.

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