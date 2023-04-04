В Сочи уже начали раздавать листовки с фотографиями Андрея Мичкова, проводить опрос среди людей - видел ли кто-то мужчину.

Нападающему хоккейного клуба «Сочи» и звезде сборной России 19-летнему Матвею Мичкову сейчас не до спорта. Уже несколько дней Матвей вместе с родственниками и волонтерами ищет своего отца, он же и его наставник. 51-летний Андрей Владиславович пропал еще 2 апреля 2023 года. Он вышел из своей сочинской квартиры и так домой не вернулся.

Отец хоккеиста Матвея Мичкова пропал в Сочи: что известно, где пропал, почему ушел из дома

Всю ночь близкие ждали от Андрея Мичкова вестей, обзванивали друзей и знакомых, чтобы отыскать мужчину. Но тщетно - отец хоккеиста никому не звонил и ни с кем не встречался. И на следующий день, 3-го числа, родственники пошли в полицию, обратились за помощью и к волонтерам-поисковикам.

- Перед уходом из дома отец Матвея не взял с собой телефон, - рассказывают в окружении хоккеиста. – Насколько нам известно, он планировал быстро заскочить в продуктовый и вернуться. Слышали, что в магазине он как раз

должен был встретиться с родными, но по какой-то причине они разминулись.

Хотя когда опросили продавцов магазина, выяснилось, что к ним Андрей Мичков и не заглядывал даже.

- Волонтеры уже обзвонили все больницы города - среди госпитализированных отца хоккеиста не нашли, - говорят в поисковом отряде "Лиза Алерт".

В Сочи уже начали раздавать листовки с фотографиями Андрея Мичкова, проводить опрос среди людей - видел ли кто-то мужчину. Подключилась к поиску и полиция.

- Перед уходом отец хоккеиста ни с кем не ссорился, на самочувствие не жаловался, проблем с памятью у него никогда не было, - пояснили в полиции Сочи.

СПРАВКА «КП»

Матвей Мичков – звезда российского хоккея, воспитанник пермского «Молота». Играл в СКА, в декабре 2022 года перешел в «Сочи» на правах аренды. На курорт перебрались и его родители.

В 2020 году на зимних юношеских Олимпийских играх Матвей Мичков стал самым результативным игроком сборной России, взял золото соревнований. В 16 лет он побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором покера среди российских спортсменов на юниорском чемпионате. Это было два года назад. Тогда же, в составе сборной России хоккеист стал первым игроком национальной команды, кто забросил сразу три шайбы за один период.

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