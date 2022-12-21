«Анапа - на ушах, а они квартиры продают!». На курорте бьют тревогу из-за старта продаж квартир в десяти 20-этажках у моря

На этом месте строят ЖК

В скандальном жилищном комплексе Анапы объявили старт продаж квартир. Несмотря на многочисленные недовольства и судебные тяжбы (которые, к слову, продолжаются) застройщик 10-ти двадцатиэтажных домов на месте бывшего винзавода "Лазурный" начал рекламную кампанию.

«ЖК «Центральный» – это воплощение утонченного стиля и презентабельности. Архитектурные решения, авторский дизайн, улучшенные планировки, благоустроенный район подарят комфорт от проживания в каждом дне», - гласит объявление.

Между тем, у мэрии Анапы на этот счет другое мнение.

- Вокруг домов на 1839 квартир не предусмотрено никаких социальных объектов. Они портят облик курорта, - говорят власти курорта.

Спор за эту землю на Анапском шоссе, 1 с компанией «Гамма» у мэрии идет с 2020 года. Власти города против ввода в эксплуатацию очередного жилищного комплекса, который, по их мнению, ляжет тяжелым грузом на имеющуюся социальную инфраструктуру. И с требованием запретить масштабную жилищную стройку они дошли уже до Верховного суда.

- Понимаете, дома находятся в таком месте, что, если все эти две тысячи человек разом выедут на дороги утром, Анапа просто встанет на колени, - поясняет "КП"-Кубань" координатор общественного объединения «Анапа гражданская» Олег Янцен.

К слову, департамент архитектуры Краснодарского края выявил в проекте строительства ЖК около 10 нарушений градостроительных норм. В проекте, действительно, не предусмотрено строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов. Площадь спроектированных спортивных площадок в четыре раза меньше нормы, мало территории для хозяйственных целей, не соблюдается минимальное расстояние от площадок до окон.

Но в рекламе ЖК этого нет.

"КП"-Кубань" будет продолжать следить за развитием ситуации.