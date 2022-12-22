До 150 рублей за кило. Сколько стоят фрукты с запахом Нового года в Краснодаре и Сочи

Мандарины - самый популярный фрукт декабря.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мандариновая лихорадка охватывает Краснодарский край в декабре. Ведь какой новогодний стол обходится без мандаринов? Душистые и сочные фрукты остаются одним из самых главных праздничных угощений. Они вкусные и содержат много витаминов. А еще имеют особенный запах – запах приближающегося новогоднего праздника. Особенно ценятся абхазские, но и на Турцию находятся свои любители.
СКОЛЬКО СТОЯТ МАНДАРИНЫ В СОЧИ
В этом сезоне первые 1,5 тысячи тонн мандаринов завезли из Абхазии в Сочи в середине ноября. Оранжевые цитрусы разлетаются по всему Краснодарскому краю и везут по всей стране. В прошлом году доставили 22 тысячи тонн фруктов из соседней республики, в этом уже 50 тонн плодов.
На Центральном рынке Сочи мандарины можно найти за 150 рублей.
Фото: Олег УМАРОВ
На Центральном рынке курорта – мандарины на каждом шагу. Цена на фрукты разная, зависит от размера. Мелкие можно купить за 70-100 рублей, за мандарины побольше попросят 120-150 рублей за килограмм. Продавцы уверяют, что все они абхазские и очень сладкие. В сетевых магазинах стоимость ниже, и за кило отдадите 68 рублей.
В супермаркетах мандарины дешевле.
Фото: Олег УМАРОВ
СКОЛЬКО СТОЯТ МАНДАРИНЫ В КРАСНОДАРЕ
В Краснодаре с приближением Нового года мандарины продают повсюду. Даже вдоль трасс. Но безопаснее всего купить их на рынке или в магазине. В супермаркете разбег цен разный – от 59 до 133 рублей. На рынках стоимость за фрукты стартует от 70 рублей и может дойти до 100-120 рублей за килограмм.
Палатка с фруктами на Ростовском шоссе в Краснодаре.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Центральный рынок Сочи
Мелкие мандарины – 70-100 рублей.
Крупные – 120 -150 рублей.
Сетевой магазин – 68 рублей.
По акции в магазине мандарины стоят почти 59 рублей.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Краснодар
Сетевой магазин – от 59 до 133 рублей.
Рынок у дома – от 75 до 120 рублей.
Самые дорогие - за 113 рублей, с листочками.