Убила новорожденную внучку и бросила умирающую дочь: женщина хотела скрыть позор, а в итоге сядет на 12 лет

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима Фото из архива КП

На Кубани осудили мать погибшей 15-летней девочки, малыша которой нашли убитым в уличном туалете. Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эта жуткая история произошла в сентябре 2021 года в Славянске-на-Кубани. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», 15-летняя Ирина Манько (имя изменено - Авт.) жила вместе с 40-летней мамой и братом в доме по улице Комсомольской. Тогда девочка поступила в Славянский электротехнический техникум, но проучилась в учреждении около месяца. Посещать занятия подросток не могла из-за беременности.

Известие о том, что в доме скоро будет пополнение, не обрадовало будущую бабушку. Женщина решила избавиться от нежеланного ребенка, но без помощи врачей. Тогда поговаривали, что мама девочки колола ей специальные препараты, которые могут спровоцировать выкидыш. Вместе с тем женщина утягивала дочери живот, чтобы не вызывать никаких подозрений.

Роды у девочки начались дома в ночь на 23 сентября 2021 года. Тогда Ира стала мамой здоровой малышки, но ненадолго. Бабушка новорожденной, до последнего стояв на своем, пошла на крайние меры. Женщина решила убить внучку, а тело ребенка выбросила в уличный туалет.

Избавившись от младенца, она оставила недавно родившую дочь одну и уехала в другой город. При этом женщина видела, что у девочки началось кровотечение, но никак не помогла и не вызвала врачей.

Девочку похоронили на городском кладбище

Спустя несколько дней 15-летняя Ира, истекая кровью, умерла. В беспомощном состоянии девочку нашла ее подруга, которая пришла в гости. Она сообщила женщине о том, что Иру не удалось спасти.

Вскрытие выдало всю правду – умершая девочка совсем недавно стала мамой. Изначально женщина отрицала, что ее дочь была беременна и родила несколько дней назад. Но спустя немного времени правда вскрылась. Доказательством стало тело новорожденной, найденное в том уличном туалете.

Подозреваемой по уголовному делу стала мать умершей Иры. На время расследования ее арестовали. А спустя год после страшной трагедии женщине озвучили приговор.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое ей надлежит отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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