Порт Тамань обновил рекорд по суточной перегрузке угля

В 2022 году через терминал ОТЭКО в порту Тамань было перевалено 30 млн тонн угля Фото: Иван Дегтянников

Новый рекорд навалочного терминала ОТЭКО по перегрузке угля на морские суда составил 216,1 тыс. тонн в сутки. Прошлый наивысший показатель был установлен в ноябре 2021 года и составлял 188 тыс. тонн.

Новый рекордный объём соответствует углю, размещённому более чем в трех тысячах железнодорожных вагонах. Если сформировать из них один состав, его длина превысит 42 километра.

Такого впечатляющего результата удалось достичь при одновременной погрузке на четыре судна. Под загрузку на причале находились суда дедвейтом 57 тыс. т, 75,6 тыс. т, 180,8 тыс. т и 206,2 тыс. т. Четыре штабеля угля разбирали четыре стакер-реклаймера, работающие на складе.

Сейчас перевалку на терминале в порту Тамань ведут пять производственных линий. Для их продуктивной работы установлены крупнейшие в стране стакер-реклаймеры, в том числе с диаметром ковшевого колеса 10,6 метра. Узлы рассчитаны на скорость погрузки до 8 тысяч тонн в час, что позволяет заполнить углём трюм балкера типа Capesize дедвейтом от 150 тыс. тонн за 24 часа. В инфраструктуру терминала также входит склад объёмом хранения 3 млн тонн угля.

Фото: Архив ОТЭКО

- Цель поставить именно рекорд мы перед собой не ставили, получилось, скорее, как в пословице: хороший результат – это побочный продукт правильно организованной деятельности, - отмечает Виталий Цыбульский, генеральный директор ООО «ОТЭКО-Портсервис». - Погрузка на суда у нас ведётся ритмично и в больших объёмах, есть случаи, когда к причалам подходят сразу 4 судна класса Capesize. В России больше нигде такого нет. При этом строго соблюдаются все нормы по пылеподавлению, решения применяются комплексные, от приёмки груза на станции до погрузки в трюм.

В 2022 году через терминал ОТЭКО в порту Тамань было перевалено 30 млн тонн угля, это на 32% выше показателя 2021 года.