«Сводки по педофилии и как сдать ребенка в детдом»: Что искал в сети перед трагедией отчим убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре

Родителей обвиняют в убийстве 5-летнего сына

5 апреля в Краснодаре состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика. В смерти ребенка обвиняют отчима Сергея Бугоркова и мать Алену Масленникову. Сначала Бугорков взял вину на себя, он рассказывал, что жестоко избивал пасынка деревянным массажером, потом отказался от показаний. Говорил, что якобы признания выбили силой. Этот факт позже опровергли. Причастность к гибели малыша его мать Алена не отрицает.

5 апреля суд изучил историю браузера отчима. На заседании озвучили запросы, которые вводил в поисковике Бугорков в день трагедии и за несколько месяцев до нее.

- Одни из поисковых запросов в браузере были 10 июня. Именно в этот день было совершено убийство. В истории введены такие запросы как: «Как вас могут вычислить», «Как могут определить, куда заходил», «Сводки Краснодара по педофилии», «Прослушка в квартире», «Пропал ребенок мои действия», - перечислили в суде.

За месяц до трагедии в телефоне нашли запросы «Как сдать ребенка в интернат», «Как сдать ребенка в детдом», «5 лет ребенку, а он не ходит в туалет», «Ребенку 5 лет стал плохо ходить», «Если ребенок 5 лет не кушал».

После того, как были перечислены поисковые запросы из телефона, Сергей Бугорков сказал, что ничего подобного не искал, при этом добавил, что и доступа к мобильнику ни у кого, кроме него, не было. Факты того, что действительно хотел избавиться от мальчика, отрицает.

Все сказанное суд возьмет во внимание. Следующее заседание назначено 17 апреля в 11:00.

Напомним, жестокое преступление случилось 10 июня 2022 года. В тот день Алена Масленникова попросила помощи волонтеров, чтобы найти своего пропавшего сына. По ее словам, ребенок убежал кормить котенка и бесследно исчез. Мальчика искал весь город, пока не выяснилось, что все это было лишь инсценировкой. На тот момент пятилетний ребенок был уже мертв. Его, как полагает следствие, избил собственный отчим, а затем вынес в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

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