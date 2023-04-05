Серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу опровергла сообщения об избиении парнем в Сочи

Мария Доброва опровергла сообщения о ее избиении. Фото: www.ski-rus.com

В Сети появилось сообщение о том, что 23-летняя серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва попала в больницу. Девушка якобы поступила с серьезной травмой - у нее была разбита переносица. В сообщении указывалось, что ее избил 26-летний профессиональный лыжник Артем Набиулин в Красной Поляне, где она тренировалась. KP.RU связалась по телефону со спортсменкой, чтобы узнать о случившемся.

По словам Марии, никакого конфликта не было. Сообщения, которые появились в социальных сетях, она опровергла.

- Пост, который был опубликован в крупном Telegram-канале, - бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Да, Артем – это мой парень, и, действительно, мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки между нами не было, меня никто не избивал, – рассказала KP.RU спортсменка Мария Доброва. - Дело было иначе. На нас с молодым человеком напала пара. Девушка разбила мне голову бутылкой. Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но полицию с заявлением никто не обращался, да и не вызывал ее никто. У отеля, где мы находились, были установлены камеры. Уверена, что на записях отчетливо видно, где на нас нападает пара молодых людей.

Отметим, что после появления публикации в Сети полиция решила проверить информацию, которая там содержится.

СПРАВКА «КП»

Мария Доброва - участница чемпионата мира и этапов Кубка мира, является победительницей и призером этапов Кубка Европы, призером чемпионата России, победительницей Первенства России в ски-кроссе.