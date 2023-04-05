Сама Мария Доброва опровергла сообщения о ее избиении. Фото: www.ski-rus.com

Полиция Сочи прокомментировала конфликт с участием серебряной медалистки Кубка Европы по ски-кроссу Марии Добровой. Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что около отеля на Красной Поляне спортсменка получила травму. По данным МВД, она вместе с молодым человеком обратилась за помощью к медикам после инцидента. Об этом "КП" - Кубань" рассказали в полиции по Сочи.

- В УВД по Сочи зарегистрировано сообщение, поступившее из медицинского учреждения об оказании помощи травмированным молодому человеку и девушке, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции города. - В рамках проверки предварительно установлено, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Но участники инцидента в полицию не обращались, - сказали в пресс-службе УВД по Сочи.

Отметим, что ранее в телефонном разговоре Мария Доброва опровергла информацию об избиении молодым человеком. По словам девушки, дело было иначе - нападение на них было совершено знакомой парой.

- У отеля, где мы находились, были установлены камеры. Уверена, что на записях отчетливо видно, где на нас нападает пара молодых людей, - рассказала KP.RU Мария Доброва.

Что стало причиной конфликта, спортсменка не уточнила. Но девушка добавила, что с заявлением в полицию она не обращалась.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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