«Мне пишут русские». Мама девочки «с маской Бэтмена» сделала неожиданное признание по поводу возвращения в Россию

Луна подросла Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В краснодарской клинике фотодинамической терапии больше года назад лечили девочку, чей медицинский случай получил мировую известность. Луну Феннер с легкой руки журналистов по всему свету теперь не называют иначе, как девочка "с маской Бэтмена". Все из-за причудливого родимого пятна на лице малышки.

Но хотя в нем и увидели деликатное сходство с маской супергероя, в медицинских учебниках у родинки есть точное определение и характеристики. Это меланоцитарный невус, который, как мина замедленного действия, может переродиться в злокачественный.

Кроме того, малышка - все-таки девочка. И несмотря на тотальную толерантность в мире, изъяны внешности для нее станут личной трагедией, решили родители Луны. За избавлением от него они даже готовы летать через океан, в Россию.

Но в последнее время Кэрол (мама Луны урожденная Каролина в Бразилии, - авт.) стала получать много личных сообщений, где ее отговаривают лететь.

- Мне пишут, что гражданка США должна опасаться визитов в недружественную страну, - рассказала она. - Что мы можем подвергнуться каким-то нехорошим вещам в России.

Вместо маски супергероя Луна просит рисовать ей на лице крылья бабочки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И несмотря на то что клиника уже нашла способ сделать для нее с Луной новую визу, взяла паузу на размышление.

- Кэрол заявила о своем желании вернуться в Краснодар и продолжить лечение Луны, - сообщили "КП"-Кубань" в клинике доктора Попова. - Мы нашли консульство, где ей оформят визу. Но в нее зародили страхи. Причем, пишут ей русские люди.

Из-за них возвращение девочки "с маской Бэтмена" в почти родной для нее Краснодар откладывается. Но есть и чисто бытовые трудности, которые пока мешают Кэрол купить билет в Россию.

- Кэрол вместе с мужем занимаются строительным бизнесом в Америке. Но он - бразилец - не говорит по-английски. И оставлять его надолго она не может. Но в любом случае, окончательного решения не принято, - рассказали "КП"-Кубань" русскоговорящие друзья семьи.

уна сама впервые писала письмо Деду Морозу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Луна с мамой впервые прилетели в Краснодар в 2019 году. В России девочка сделала свои первые шаги и отметила первый День рождения. После тотального удаления невуса врач отпустил их обратно в Америку, но с учловием, что они вернуться закончить небольшие нюансы. А в 2022 году из-за СВО связи были оборваны.

Но год вынужденных скитаний по врачам только убедил родителей Луны, что, кроме России, больше ей нигде не помогут.