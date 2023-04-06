Массовый спуск в купальниках: в горах Сочи открылся высокогорный фестиваль

В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи открылся высокогорный фестиваль BoogelWoogel, который проходит в горах курорта уже много лет подряд. Его фишка – массовый спуск сноубордистов и лыжников в купальниках. Но фантазии народа нет предела, и каждый раз участники стараются чем-нибудь удивить. В этом году одна пара привезла на фестиваль надувную куклу, другая взяла с собой бубен, чтобы лететь на лыжах и бить в него.

Девушка на BoogelWoogel Фото: Олег УМАРОВ

Особо предприимчивые пытаются найти на фестивале любовь. Была замечена здесь девушка с табличкой «Ищу мужа». Правда, лицо она зачем-то закрыла балаклавой. Вот только как мужчина оценит ее внешность?

Девушка в поисках мужа Фото: Олег УМАРОВ

Всего в массовом спуске в купальниках участвуют 1572 человека. Больше всего москвичей. Но приехали и гости из Казани, Калининграда, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Магадана, Якутска, Кубани и других регионов страны. Замечены были лыжники из Казахстана и Киргизии.

"Силачи" на спуске Фото: Олег УМАРОВ

- Обожаю Сочи за то, что внизу - тепло и море, а наверху - снег и лыжи, - улыбается москвичка Александра. Девушка щеголяет на карнавале в голубом купальнике, а чтобы не замерзнуть, согревается горячим чаем. Термос с ним у нее в рюкзаке. - Всегда хотела поучаствовать в массовом спуске в купальниках, и вот мечта исполнилась. Мы с друзьями приехали на этот фестиваль. Тут так здорово. В первый день фестиваля прошли два спуска - один в купальниках, второй - под цветной дым.

Продлится высокогорный карнавал три дня. Все эти дни народ будут развлекать музыканты, пройдут конкурсы и различные акции. Запланирован в горах Сочи и свадебный спуск – дамы в подвенечных платьях и джентельмены в пиджаках спустятся на лыжах с горы под музыку.

Смахнули пыль с нарядов и залатали поеденный временем и молью пиджак и Галина и Александр Сандульские. Они поженились 50 лет назад и в горах Сочи собираются отметить «золотую свадьбу» спуском на лыжах. Катаются уже 43 года вместе.