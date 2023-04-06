Бежал с ножом до самого подъезда. В Краснодаре неизвестный преследовал 10-летнюю девочку

Преследователь попал на видеокамеры. Фото: Телеграм-канал @rossiyskiyobyavleniya

В поселке Российском под Краснодаром бьют тревогу. Одна из жительниц улицы 2-я Тверская рассказала о том, что неизвестный парень преследовал ее 10-летнюю дочь до подъезда. В руках у него был нож.

- Он не успел ее догнать, она быстро заскочила домой, - сообщила женщина.

На вид парню около 20 лет, у него короткая стрижка. Он был одет в черную куртку, штаны и ботинки такого же цвета. После того, как дочь вернулась в квартиру и все рассказала маме, начали отсматривать камеры видеонаблюдения. На них-то и увидели, что у преследователя был с собой ножик. Им он пытался вскрыть входную дверь, закрытую на домофон.

Молодого человека разыскивает полиция. Фото: Телеграм-канал @rossiyskiyobyavleniya

- Если кто его знает, дайте его координаты и будьте осторожны, неизвестно что у него на уме, - предупредила испуганная местная женщина.

Сама она, по всей видимости, к правоохранителям не обращалась.

- По данному факту сообщений не поступало, - прокомментировал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по городу Артем Коноваленко.

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