Тело нашел тракторист спустя 7 месяцев. На Кубани полицейский на свидании зарубил девушку топором и выбросил в поле

Мужчина вывез тело в поле и избавился от топора Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани вынесли приговор бывшему полицейскому за убийство девушки на свидании. Мужчине назначили 7 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Знакомство, которое в тот же день закончилось трагедией, произошло 25 июля 2021 года. На тот момент 40-летний мужчина и 34-летняя женщина встретились в Кореновске. Немного пообщавшись, они решили прокатиться по городу, после чего остановились на берегу реки Левый Бейсужек. Сидя в машине, новые приятели общались и выпивали. Но в какой-то момент дружеская беседа внезапно переросла в ссору.

Тогда разъяренный водитель схватил топор, лежавший в машине, и острием более пяти раз ударил женщину по голове и шее. Потерпевшая от полученных травм умерла в автомобиле. Тем временем мужчина, поняв, что совершил, решил скрыть следы преступления.

Чтобы не вызвать подозрений, водитель вывез тело женщины за город и оставил в поле вблизи хутора Бураковского. Кроме самой убитой, мужчина избавился от ее рюкзака и топора, которым наносил смертельные удары.

О том, куда пропала женщина, стало известно лишь спустя семь месяцев. Ее останки случайно нашли в феврале 2022 года – их обнаружили во время полевых работ. Началось расследование с поисками возможного убийцы женщины.

- Был изучен значительный массив видеозаписей, полученных из различных источников, проанализированы телефонные соединения, которые позволили установить автомобиль и личность его владельца, с которым могла уехать потерпевшая, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину, который в тот день был вместе с убитой женщиной, удалось найти и задержать. В салоне его машины следователи обнаружили следы крови. Сам мужчина полностью признал вину и содействовал в расследовании.

- Суд счел вину подсудимого доказанной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, мужчина выплатит 1 миллион рублей компенсации морального вреда бабушке убитой женщины. Приговор в законную силу пока не вступил.