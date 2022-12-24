Климатический ужас: синоптики предупредили о резкой смене погоды на следующей недели в Краснодарском крае

Краснодарский край ждет резкий перепад температуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия оказалась во власти циклонов. Большинство регионов оказалось под ударом вихря, который принес небывалые снегопады. Обошел стороной он лишь юг страны, где пока еще сохраняется тепло.

- Гребень казахстанского антициклона обеспечит сухую и преимущественно солнечную погоду, - объясняют в центре погоды «Фобос».

Все выходные на территории края отметки ожидаются выше климатической нормы.

- Температура воздуха ночью будет опускаться до 3 градусов ниже нуля. А днем отметки будут колебаться - 7-12 градусов тепла, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в

Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - При этом на Черноморском побережье в дневные часы воздух прогреется до +13 градусов.

Однако с 25 декабря после прохождения холодного фронта значения заметно понизятся. Причем с 26-го числа перепад температур будет довольно резким.

Так, если в воскресенье по территории края днем будет около +12 градусов, то уже в понедельник похолодает до 5 градусов. Ночью ударят морозы - их ожидают в том числе и в центральной части региона. Так что метеозависимым людям стоит подготовиться к таким климатическим ужасам.

- Ожидаются местами осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, - добавляют в краевом гидрометцентре.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз на зиму 2023 года. По данным метеорологов, январь, похоже, будет претендовать на звание самого теплого месяца зимы, поскольку ожидается температура со знаком «плюс». Среднемесячные значения будут выше обычного.

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