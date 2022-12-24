Она напоминает о доме. Блогер показал, как российские солдаты в зоне СВО наряжают елочку к Новому Году

Юрий Озаровский постоянно снимает свои поездки в зону СВО и показывает жизнь наших бойцов.

Большинство военных, кто сейчас находится в зоне спецоперации, Новый год встретят вдали от дома. Бойцы продолжат нести службу даже в праздничные дни, прикрывая своих товарищей. Никто в увольнение даже не просится. Но тепла родных многим ребятам не хватает. Именно поэтому волонтеры не прекращают сборы, и отправляют для земляков из Краснодарского края новые и новые посылки с вещами и снаряжением, а также провизией.

Один из тех, кто поддерживает наших ребят на передовой, - популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский. Он постоянно снимает свои поездки в зону СВО. В роликах показывает, как передают военным собранный гуманитарный груз, а также, в каких условиях сейчас находятся наши бойцы.

Как правило, часть ребят сидят в окопах - они контролируют территорию и защищают ее, а другая находится в палаточных лагерях (на них - бытовые вопросы). После этого бойцы сменяют друг друга. Условия далеко не райские, но никто из бойцов не жалуется. На камеру военные держатся уверенно.

Кстати, в ночлеге бойцов появился символ Нового года. Маленькую искусственную елочку передали волонтеры. Конечно, праздновать 31 декабря военные не будут, но это крохотное деревце напоминает им о семье и доме.

- Наши ребята наряжают елочку. Напишите в комментариях добрые пожелания для тех, кто на передовой, им будет приятно, - попросил Юрий Озаровский на своем канале в Telegram.

На просьбу блогера откликнулись десятки людей, которые написали слова благодарности военным, а также пожелали им поскорее оказаться дома.

А тем временем блогер вместе с другими единомышленниками продолжает закупать вещи для участников спецоперации. Кстати, в зону СВО отправится очередная "буханка", сейчас машина находится на СТО, ее доводят до идеала, чтобы она не ломалась у военных на передовой.

Напомним, на днях Юрий Озаровский показал, как делают печки-«буржуйки» для бойцов СВО.

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