До сих пор добиваются исправления ошибок на памятнике. Шесть лет авиакатастрофе ту-154 в Сочи

Семьи просят исправить ошибки на мемориале в именах погибших. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Эта трагедия произошла ровно шесть лет назад. 25 декабря 2016-го в Черное море рухнул самолет с людьми. Рейс был благотворительным. Ту-154, груженый гуманитаркой, летел в Сирию. Среди пассажиров - 65 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, среди которых был и худрук - генерал-лейтенант Валерий Халилов. Они собирались выступить перед российскими военными на фронте. Вместе с ними летели офицеры, а также журналисты. Кроме того, на борту находилась глава известного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка - Доктор Лиза.

Никто не хотел верить, что лайнер потерпел крушение. Самолет искали повсюду - в горах, на морском побережье и… нашли. В полутора километрах от берега один из спасателей заметил деталь, похожую на фюзеляж. Там же обнаружили и тела 84 пассажиров и 8 членов экипажа...

Как летел Ту-154.

Родственники добиваются исправления ошибок

Ту страшную катастрофу вспоминают и по сей день. На место памяти жертвам крушения Ту-154 в Сочи регулярно приходят люди. Это не только те, кто потерял своих близких, но и обычные жители и гости города. После крушения в Адлере установили мемориал. Его сделали в форме раскрытой книги. На ее страницах изобразили борт со списком имен всех жертв той страшной трагедии. За памятником постоянно ухаживают – саму территорию вокруг всегда держат в чистоте.

Но, к сожалению, добиться исправления ошибок, допущенных во время гравировки, родные погибших не могут до сих пор.

- Я просила исправить ошибку в отчестве мужа. На памятнике жертвам катастрофы в Сочи оно указано не верно. Увы, из-за бюрократических проволочек по-прежнему ничего не исправили, - рассказывала вдова пилота Алеся Ровенская. - Причем неверно написали имена и других погибших…

В небе летчик провел более двух тысяч часов - «тушку» знал, как свои пять пальцев. Фото: с личной страницы героя публикации в Сети.

«От сына не осталось даже косточки»

Многие семьи, потерявшие своих близких в той авиакатастрофе, с трудом говорят о трагедии, и никогда не могут сдержать слез.

Михаил Васин с детства мечтал выступать на сцене. Фото: с личной страницы героя публикации в Сети.

- Авиакатастрофа была страшная… От моего сына буквально ничего не осталось, даже косточки. Удивительно, сохранились лишь документы Мишеньки. Их вытащили из воды в идеальном состоянии, - рассказывает мама погибшего музыканта Михаила Васина. – Конечно, сына я похоронила не по-человечески. Из-за этого нет ощущения, что я простилась с ним. Каждый день жду сына домой, жду его звонка. Рана в груди уже не зарастет.

КСТАТИ

Что стало причиной крушения

Уголовное дело было закрыто в 2019 году. Связано это с отсутствием состава преступления.

Однако, напомним, что комиссия, которая проводила тщательно расследование, не выявила нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза. Кроме того, не было установлено никаких нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи.

Что касается проведенных экспертиз, то они не выявили ни одного фактора, который мог свидетельствовать о теракте или обстреле с земли.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Экипаж и пассажиры военного самолета Ту-154

25 декабря 2016 года военный самолет Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи. На бору воздушного судна находились 92 человека - члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда» (подробности)

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