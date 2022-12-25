Шокирующее заявление о состоянии 8-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Краснодаре, сделала его мама

Предполагали, что школьник мог стать жертвой видеоигр

Страшная ситуация, будоражащая кровь, произошла 25 ноября в Краснодаре – из окна многоэтажки на улице Черкасской выпал 8-летний мальчик. Скорую ребенку вызвали прохожие, родителей в этот момент не оказалось дома. Школьник выжил, но получил множество переломов.

«Комсомольской правде» - Кубань» стало известно, что мальчика зовут Гордей. В момент трагедии она была на работе и была уверена, что сын собирается в школу.

- Гордей утром написал другу, вместе хотел пойти в школу. Но произошло то, что произошло, - плача, рассказывает мама Гордея Настя.

Настя верит, что следующий Новый год она встретит с детьми дома. А Гордей к этому времени будет ходить сам

В соцсетях после случившегося разлетелись фото, на которых было видно, как выпавшего из окна Гордея забирает на носилках скорая. И чтобы найти маму, свидетели публиковали его шапку с надписью «Игры разума». Местные жители предположили, что возможно ребенок стал жертвой видеоигр. Но мама опровергла эту информацию.

- Дело в том, что я до сих пор не понимаю, что могло произойти. Мы не ссорились, конфликта никакого не было. К нам приезжала опека, полиция, прокуратура: все устанавливают причины. Мы проверили все в телефоне: истории поиска, чаты, переписки, звонки, - никакой игры не было, - уверяет Анастасия.

Гордей несколько недель был подключен к ИВЛ, и маму к нему не пускали. Спустя время пришел в себя, но ничего не рассказывает – не помнит. Сейчас у мальчика случаются приступа бреда, он кричит и бьет плачущую рядом маму кулаками. Потом успокаивается, и они целуются и признаются друг другу в любви.

Анастасия собирается провести новогоднюю ночь в больнице рядом с сыном, если разрешат медики. И верит, что он выкарабкается и сможет ходить. Хотя врачи пока не дают никаких прогнозов.

Предоставлено "КП"-Кубань" мамой Гордея Анастасией

- В медицинской карте прописано, что у Гордея переломы позвоночника, ребер, предплечья, челюсти и другие травмы. Позвоночник пострадал больше всего, сейчас ниже ребер сын ничего не чувствует. Я не могу принять ситуацию до сих пор. Прогнозов врачи не дают, - заключила Настя.

Ясно одно, ребенку предстоит долгая и дорогостоящая операция. Мама зарабатывает на двоих детей маникюром и оплатить все предстоящие расходы не в силах. Поэтому неравнодушные краснодарцы, чтобы поддержать Настю, перечисляют деньги на карту по номеру телефона: 8-918-154-70-34.