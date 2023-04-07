На лыжах и под крики «Горько!». Пенсионеры отметили золотую свадьбу, съехав со снежного склона

Пара уже 43 года вместе катается на лыжах. Фото: Олег УМАРОВ

Прожить полвека в любви и согласии. Семейная пара Сандульских из Краснодара отмечают золотую свадьбу. Правда, праздновать знаменательное событие чета решила не за семейным столом, а на снежном склоне. Александр и Галина приехали в Сочи, чтобы поучаствовать в «Свадебном спуске» на высокогорном фестивале.

Все желающие, надев лыжи или сноуборды, могли съехать по снежному склону. В итоге дамы в подвенечных платьях и джентельмены в пиджаках спускались на лыжах с горы под музыку. Всего проехали девять молодоженов. Ну а возглавили «Свадебный спуск» юбиляры из Краснодара, которых зарегистрировали еще раз. Так сказать, на удачу!

На бабочке у Александра сияли "50 лет" - столько он прожил с супругой. Фото: Олег УМАРОВ

- С Александром мы обвенчались 1 марта 1973 года. Произошло это в соборе Чуфля, который находится в Кишиневе, - поделилась Галина Сандульская.

Пару объединяет общее увлечение - оба катаются на лыжах 43 года! У них двое детей, два внука и две внучки. Всю родню поставили на горные лыжи!

- "Заразил" меня любовью к лыжам супруг. Тогда 43 года назад он предложил мне проехать на лыжах с горы Чекет. Я согласилась. Но для меня этот спуск был дебютным, - вспоминает женщина. - После того, как мы съехали, отправились в кафе за чаем. А там мужчины, услышав о моем спуске, на колени встали и руки целовали - настолько были в восторге!

Эта красавица в подвенечном платье сразила всех! Фото: Олег УМАРОВ

Свои свадебный костюм и платье пара сохранила - как чувствовала, что пригодится надеть наряды снова!

- Конечно, за столько времени костюм погрызла моль, но я его привел в порядок, чтобы он выглядел, как новенький. Для нас это важное событие! - сказал Александр Сандульский.

Некоторые пары выбирали для спуска откровенные наряды. Фото: Олег УМАРОВ

В своем свадебном облачении пара выглядела неотразимо - внимание каждого было приковано именно к ним. Столько поздравлений Александр и Галина в своей жизни точно не слышали. А уж как громко звучали праздничные вопли во время спуска!

А эта невеста была самой яркой во время спуска. Фото: Олег УМАРОВ

- Горько! Горько! - кричали паре во время большой лыжни.

Ну и конечно, о традициях никто не забыл, потому Галина, которая сегодня второй раз вышла замуж за супруга, бросила букет в толпу. Ловить его собрались десятки девушек.

Всего по снежному склону проехали девять пар, которые недавно скрепили себя узами брака. Фото: Олег УМАРОВ

Но заветные цветы поймала красавица, которая облачилась в крылья ангела. Кто знает, может, на следующий год она проедет на лыжах уже в новом статусе - жены!

Букет поймала девушка в образ ангела. Фото: Олег УМАРОВ

Напомним, что сам фестиваль, в рамках которого состоится «Свадебный спуск», проходит в Сочи с 2016 года. В 2023 на одном только «Совершенно Летнем» спуске он собрал 1591 человека. Кстати, ранее на фестивале прошел массовый спуск в купальниках.

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