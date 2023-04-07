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Общество7 апреля 2023 12:30

На лыжах и под крики «Горько!». Пенсионеры отметили золотую свадьбу, съехав со снежного склона

В горах Сочи пара в свадебных костюмах съехала на лыжах в честь 50-летия брака
Авторы (2):
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Олег УМАРОВ
Пара уже 43 года вместе катается на лыжах.

Пара уже 43 года вместе катается на лыжах.

Фото: Олег УМАРОВ

Прожить полвека в любви и согласии. Семейная пара Сандульских из Краснодара отмечают золотую свадьбу. Правда, праздновать знаменательное событие чета решила не за семейным столом, а на снежном склоне. Александр и Галина приехали в Сочи, чтобы поучаствовать в «Свадебном спуске» на высокогорном фестивале.

Все желающие, надев лыжи или сноуборды, могли съехать по снежному склону. В итоге дамы в подвенечных платьях и джентельмены в пиджаках спускались на лыжах с горы под музыку. Всего проехали девять молодоженов. Ну а возглавили «Свадебный спуск» юбиляры из Краснодара, которых зарегистрировали еще раз. Так сказать, на удачу!

На бабочке у Александра сияли "50 лет" - столько он прожил с супругой.

На бабочке у Александра сияли "50 лет" - столько он прожил с супругой.

Фото: Олег УМАРОВ

- С Александром мы обвенчались 1 марта 1973 года. Произошло это в соборе Чуфля, который находится в Кишиневе, - поделилась Галина Сандульская.

Пару объединяет общее увлечение - оба катаются на лыжах 43 года! У них двое детей, два внука и две внучки. Всю родню поставили на горные лыжи!

- "Заразил" меня любовью к лыжам супруг. Тогда 43 года назад он предложил мне проехать на лыжах с горы Чекет. Я согласилась. Но для меня этот спуск был дебютным, - вспоминает женщина. - После того, как мы съехали, отправились в кафе за чаем. А там мужчины, услышав о моем спуске, на колени встали и руки целовали - настолько были в восторге!

Эта красавица в подвенечном платье сразила всех!

Эта красавица в подвенечном платье сразила всех!

Фото: Олег УМАРОВ

Свои свадебный костюм и платье пара сохранила - как чувствовала, что пригодится надеть наряды снова!

- Конечно, за столько времени костюм погрызла моль, но я его привел в порядок, чтобы он выглядел, как новенький. Для нас это важное событие! - сказал Александр Сандульский.

Некоторые пары выбирали для спуска откровенные наряды.

Некоторые пары выбирали для спуска откровенные наряды.

Фото: Олег УМАРОВ

В своем свадебном облачении пара выглядела неотразимо - внимание каждого было приковано именно к ним. Столько поздравлений Александр и Галина в своей жизни точно не слышали. А уж как громко звучали праздничные вопли во время спуска!

А эта невеста была самой яркой во время спуска.

А эта невеста была самой яркой во время спуска.

Фото: Олег УМАРОВ

- Горько! Горько! - кричали паре во время большой лыжни.

Ну и конечно, о традициях никто не забыл, потому Галина, которая сегодня второй раз вышла замуж за супруга, бросила букет в толпу. Ловить его собрались десятки девушек.

Всего по снежному склону проехали девять пар, которые недавно скрепили себя узами брака.

Всего по снежному склону проехали девять пар, которые недавно скрепили себя узами брака.

Фото: Олег УМАРОВ

Но заветные цветы поймала красавица, которая облачилась в крылья ангела. Кто знает, может, на следующий год она проедет на лыжах уже в новом статусе - жены!

Букет поймала девушка в образ ангела.

Букет поймала девушка в образ ангела.

Фото: Олег УМАРОВ

Напомним, что сам фестиваль, в рамках которого состоится «Свадебный спуск», проходит в Сочи с 2016 года. В 2023 на одном только «Совершенно Летнем» спуске он собрал 1591 человека. Кстати, ранее на фестивале прошел массовый спуск в купальниках.

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