В Сочи полицейского, спасшего людей из горящего дома, обвинили в получении крупной взятки

Силовики, у которых была информация о готовящейся «сделке», задержали полицейского.

В Сочи предъявили обвинения в получении взятки полицейскому, спасшему людей из горящего дома. По данным KP.RU, расследование завершено, материалы направлены в суд. Напомним, эпизод, который лег в основу уголовного дела, произошел весной прошлого года. 43-летний правоохранитель, который был инспектором по работе с обращениями граждан отдела исполнения административного законодательства УВД по Сочи, попался на крупной взятке. Тогда к сотруднику полиции обратился местный бизнесмен.

- Он попросил не привлекать его к административной ответственности за продажу пенного без документов, - сообщал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В качестве благодарности предложил 50 тысяч рублей.

Момент передачи взятки произошел на территории санатория в Лазаревском районе курорта. Силовики, у которых была информация о готовящейся «сделке», задержали полицейского.

Как удалось узнать KP.RU, имя сотрудника МВД 9 лет назад гремело на весь Сочи – он вместе с коллегой спас людей из горящего общежития. За считанные минуты всех, кто находился в доме, удалось вывести. Никто не пострадал.

Имя сотрудника МВД гремело на весь Сочи – он вместе с коллегой спас людей из горящего общежития.

Однако теперь правоохранитель, совершивший героический поступок, предстанет перед судом. И ответить ему предстоит не только за взятку. Во время расследования всплыли и другие факты, которые пока не разглашаются. Известно, что мужчину обвиняют сразу по трем статьям - «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».