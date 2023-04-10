В Краснодаре суд отменил условный срок мужчине, устроившему стрельбу возле ночного клуба

Прокуратура обжаловала приговор Фото из архива КП

В Краснодаре отменили условный срок мужчине, устроившему стрельбу возле ночного клуба. Суд пересмотрел материалы дела и ужесточил наказание. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сама стрельба произошла в сентябре 2021 года. Тогда подсудимый находился возле ночного клуба «Prime». В какой-то момент он повздорил с незнакомцем. Конфликт между мужчинами не разрешился на словах. В итоге подсудимый достал травматический пистолет. Направив дуло в воздух, он выстрелил один раз, а затем перезарядил оружие и погнался за мужчиной, с которым разругался. По пути подсудимый прицелился и выстрелил из пистолета еще один раз.

Разнять мужчин попытались очевидцы перепалки, стоявшие неподалеку. Один из свидетелей поспешил в сторону мужчины с пистолетом, но едва не стал его жертвой. В эти минуты подсудимый направил на него оружие и выстрелил более двух раз. К счастью, ранить мужчину ему не удалось.

Конфликт со стрельбой возле клуба не остался без внимания правоохранителей. Мужчину, палившего из травматического пистолета, задержали и завели на него уголовное дело по статье о хулиганстве. После расследования суд назначил ему два года лишения свободы условно.

Но с приговором не согласилась прокуратура. Надзорное ведомство обжаловало решение в Краснодарском краевом суде. И наказание ужесточили, назначив уже реальный срок.

- Судебная коллегия пришла к выводу о необоснованности применения условного осуждения и заменила его на реальное лишение свободы. Два года он проведет в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Подсудимого арестовали в зале суда сразу после оглашения приговора. Уточняется, что он вступил в законную силу.

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