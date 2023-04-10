Попался из-за собственной глупости. Как поймали насильника, жестоко убившего женщину на кладбище в Сочи

Мужчина остался незамеченным на кладбище, но сам раскрыл свое лицо. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Насильник-иностранец, жестоко убивший женщину на кладбище в Сочи, сам помог выйти на свой след. Напомним, это дикая история произошла 20 августа прошлого года. В тот день 30-летняя сочинка пришла на кладбище, что находится в Адлерском районе города, чтобы навести порядок на могиле своего родственника. Оказавшись на погосте, женщина заблудилась. Помощи попросила у прохожего мужчины, жертвой которого в итоге стала.

- 27-летний Злоумышленник под предлогом помощи повел ее вглубь кладбища, - рассказывают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Там фигурант напал на женщину, нанес не менее 11 ударов по ногам, повалил на землю, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Понимая, что жертва может обратиться в полицию, мужчина задушил ее. Затем забрал ее ювелирные украшения, мобильный телефон, часы и банковские карты.

Уверенный в том, что на месте преступления не было камер, а никто из очевидцев его не заметил, насильник расслабился. И начал совершать глупые ошибки, которые и вывели его на чистую воду.

- Мужчина на протяжении двух дней расплачивался за покупки продуктов банковской картой потерпевшей. В общей сложности он похитил более 5 тысяч рублей, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Как только мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения в магазине, его личность установили.

Спустя сутки посетители кладбища обнаружили личные вещи убитой женщины. Их они передали правоохранителям, которые и нашли тело жертвы.

Чтобы доказать вину насильника, следователи провели все необходимые экспертизы, результаты которых не оставили сомнений в том, кто изнасиловал и жестоко расправился с 30-летней женщиной. Теперь мужчине предстоит ответить в суде, дело уже направлено на рассмотрение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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