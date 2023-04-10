«Крыска в клетке выжила, а люди задохнулись». В гибели 37-летней матери с четырьмя детьми в частном доме на Кубани обвинили газовиков

Погибших в двухэтажном доме нашла бабушка. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Страшная трагедия произошла год назад 7 февраля. В двухэтажном доме в поселке Афипском утром бабушка нашла тела четверых своих внуков 15, 12, 9, 1,7 лет (это две девочки и два мальчика) и 37-летней дочери Ирины. Женщина вызвала скорую и спасателей, но спасать было уже некого. Они были мертвы несколько часов.

- Мне позвонил тесть. Обычно мы редко с ним по телефону общаемся, родители жены живут по соседству, через забор. А в то утро он позвонил. Не помню, как я добрался до своего дома...и увидел всех их, всю свою семью, - рассказывает "КП"-Кубань" отец погибших детей Анатолий Бабичев.

Через час на Колхозной, 121 был полный дом следователей, криминалистов...и газовиков. На телах погибших не нашли следов насилия. Но все остальное красноречиво свидетельствовало об отравлении.

Следственный эксперимент показал, что продукты горения от отопительного котла вместо того, чтобы выйти наружу, попали в дом. А в крови погибших нашли смертельную дозу СО2 (угарного газа). Он заместил собой кислород и убил почти мгновенно.Такой вывод сделали эксперты.

Отца семейства не было дома, когда все его дети и жена задохнулись Фото: Личный архив

Тела Ирины и детей лежали в 40 сантиметрах от входной двери. Это, похоже, то расстояние, которое могло их спасти. Но они потеряли сознание раньше, чем добрались до нее.

В доме, который стал для его жильцов газовой камерой, в живых осталась только ручная крыса.

- Она выжила, а дети - нет. Не могу понять, как это возможно! - продолжает убитый горем отец погибшей семьи.

Пока Ира воспитывала детей, он был в разъездах, зарабатывал на ремонт их большого дома.

- Мы купили этот дом у дедушки одного. Он был в сильном запущении. Ну а нам всегда хотелось с Ирой большую семью и свой просторный дом. Поэтому решили, что потихоньку приведем его в порядок, а главное - у всех будут свои отдельные комнаты, - говорит Анатолий.

Ремонт делали постепенно, насколько позволяли финансы. Но Анатолий убеждает, что никогда не экономил на безопасности.

- Котел газовый покупал самый лучший. Прежде, чем брать его, советовался со всеми. Газовики долго и муторно согласовывали ремонт кухни, дымоходов, установку оборудования. Но в итоге все подписали, - продолжает мужчина.

Однако в материалах уголовного дела, которое сейчас рассматривает суд Северского района, есть важный момент. Вентиляция в кухне с котлом фактически отсутствовала, и это было известно службам.

- По техническому регламенту, сотрудники обслуживающего участка в Афипском были обязаны даже без ведома домовладельцев отключить подачу газа в таком случае. Но сделано это не было, - гласит обвинительное заключение.

Кроме того, на котле не сработала автоматика даже в тот момент, когда продукты горения пошли во внутрь. Обычно оборудование сделано так, чтобы система блокировала "обратку".

И это тоже ставится в вину обслуживающему персоналу газовой.

Слесарей Ирину Видиневу, Елену Петренко и начальника участка Алексея Евсеенко обвиняют по статье уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц...".

Однако своей вины в смерти четверых детей и их матери они не признают, настаивая на том, что их попросту не пускали в дом для техосмотра котла, где потом произошла трагедия.

- Техническое обслуживание не проводилось ни разу после установки нового котла и разрешения на пуск газа. Попытки стороны защиты доказать вину моего доверителя в том, что он якобы не пускал слесарей для проверки и обслуживания газового оборудования – не находят подтверждения: нет уведомлений о предстоящих проверках, нет актов недопуска, которые должны составить сотрудники газовой службы в случае, если собственник не пускает их в помещение. Кроме того, в случае недопуска для проведения обслуживания газового оборудования, поставщик газа обязан временно приостановить подачу газа до устранения препятствующих обстоятельств. Чего также сделано не было, - говорит адвокат потерпевшей стороны Евгения Лещенко. - А сейчас пока идет судебное разбирательство, происходит следующее: сотрудники газовой службы приезжают домой к потерпевшему в рабочее время в рабочие часы, без предупреждения, заведомо зная, что он находится на работе, не застав никого дома, составляют акт о недопуске. Нам пришлось письменно обращаться в филиал организации, чтобы сообщить о готовности обеспечить доступ слесарей для проведения ТО и согласования даты и времени его проведения, с целью пресечения аналогичных провокаций.

Очередное заседание суда назначено на завтра, 11 апреля.

"КП"-Кубань" будет следить за его ходом.