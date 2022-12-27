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На Кубани заработало приложение «Транспорт Краснодара онлайн». Оно отслеживает движение автобусов, троллейбусов и трамваем в режиме реального времени.

Как и где скачать приложение «Транспорт Краснодара онлайн»

Программа уже доступна в магазинах устройство, которые работают на операционных системах IOS и Android.

Какие опции есть у приложения «Транспорт Краснодара онлайн»

Оно отслеживает движение автобусов, троллейбусов и трамваем в режиме онлайн и рассчитывает время прибытия.

Что умеет приложение «Транспорт Краснодара онлайн»

Оно ищет ближайшую остановку юзера и запоминает маршруты. Правда, для этого необходимо добавить путь в раздел «избранное».

Еще программа указывает государственный номер общественного транспорта и его модель.