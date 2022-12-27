Фото: krd.ru
На Кубани заработало приложение «Транспорт Краснодара онлайн». Оно отслеживает движение автобусов, троллейбусов и трамваем в режиме реального времени.
Программа уже доступна в магазинах устройство, которые работают на операционных системах IOS и Android.
Оно отслеживает движение автобусов, троллейбусов и трамваем в режиме онлайн и рассчитывает время прибытия.
Оно ищет ближайшую остановку юзера и запоминает маршруты. Правда, для этого необходимо добавить путь в раздел «избранное».
Еще программа указывает государственный номер общественного транспорта и его модель.