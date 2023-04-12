«Нам сказали, вашей дочери больше нет». 10-летняя школьница из Адыгеи умерла, подвернув ногу на физкультуре

Аида буквально сгорела за два дня Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия в семье Джоловых из Адыгеи - это сразу серия случайностей и просчетов. 10-летняя Аида как обычно пошла в школу 22 марта. На уроке физкультуры она подвернула ногу, ее отправили домой. Но боль в ноге была такой сильной, что родители повезли девочку в больницу.

- Там Аиде поставили диагноз - растяжение и прописали болеутоляющее, - рассказывает "КП"-Кубань" руководитель общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук.

Однако это, похоже, отвлекло от основной причины болезненного самочувствия ребенка.

24 марта у Аиды начался жар. Температура поднялась до 38 градусов. Родители решили везти ребенка в ближайшую больницу, но уже другого региона - Краснодарского края.

- Девочку в Усть-Лабинской ЦРБ осмотрел дежурный врач, ей сделали рентген, наложили лангету, прописали мазь и противовоспалительное, - говорит Николай Чернышук.

Но в тот же день у ребенка заметили синюшность ногтей на руках и ногах, синими стали и губы. Родители вызвали скорую.

Аида любила спорт и хорошо училась Фото: Личный архив

На скорой Аиду отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. А через несколько часов матери сообщили, что ее дитя больше нет.

Что на самом деле убивало 10-летнюю Аиду, пока врачи обезболивали ногу, показало вскрытие. Эксперты в Майкопе дали заключение, что девочка была больна стрептококковой пневмонией (копия документа имеется в распоряжении редакции "КП"-Кубань"), а затем развился сепсис. Кто и на каком этапе пропустил тяжелейшие необратимые осложнения, сейчас выясняют следователи.

- Назначен комплекс исследований, по его итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Адыгее.

К слову, родители Аиды уверены, что их ребенок был здоров и не верят посмертному диагнозу.

- До травмы ноги дочка чувствовала себя абсолютно здоровой. Она пошла в школу, на тренировку по баскетболу, все было хорошо у нее. Но один врач не заметил перелома, а второй наложил лангет, когда у ребенка уже, судя по всему, начался сепсис, - рассказала "КП"-Кубань" мама девочки Саида.

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