«Один врач не заметил перелома, другой - заражения крови». 10-летняя школьница из Адыгеи сгорела за два дня, подвернув ногу на физкультуре

Аида была одной из двойняшек Фото: Личный архив

Смерть 10-летней Аиды Джоловой кажется какой-то нелепой случайностью. Четвероклассница активно занималась спортом: играла в баскетбол, получала грамоты за победы в соревнованиях по легкой атлетике. Но школьный урок физкультуры стал последней точкой отсчета ее жизни.

- Она была абсолютно здорова в тот день, 22 марта, когда пошла в школу. Но на физкультуре подвернула ногу. Она спортсменка, поэтому не обратила на это обстоятельство особого внимания и даже пошла на тренировку по баскетболу. Но вечером нога начала ныть все больше и мы поехали в приемный покой Красногвардейской ЦРБ, - рассказывает "КП"-Кубань" мама девочки Саида.

Там дежурный врач попросил Аиду постоять на двух ногах одновременно и на каждой по отдельности. Такой диагностики, по словам мамы девочки, ему было достаточно, чтобы определить растяжение и прописать ребенку теплый солевой компресс.

Аида с мамой вернулись домой, обезболили ногу и легли спать.

Но на утро у девочки начался жар. Температура поднялась до 38 градусов, но по телу пошли странные темные пятна.

- Самая ближайшая больница от нас - в Усть-Лабинске (это уже Кубань). Мы туда поехали сразу, - говорит Саида.

Хирург принял девочку из другого региона как полагается, Аиде сделали наконец рентген и обнаружили перелом. Правда, темные пятна на на ноге следующего врача не смутили.

- Он сказал, что это, видимо, синяки, - вспоминает Саида со слезами в голосе.

Сейчас уже понятно, что эти пятна свидетельствовали о развитии сепсиса (заражения крови - в народе). Этот диагноз поставил Аиде поталогоанатом после вскрытия.

Но хронология трагедии была такой: хирург наложил ребенку лангет, прописав к тому же лекарства не по возрасту.

- Муж в аптеке поинтересовался, годно ли оно для 10-летнего ребенка. Но там сказали, что его дают с 16 лет. Давать его не стали, - рассказывает убитая горем мать.

А к вечеру 24 марта Аида и вовсе начала синеть. Родители вызвали скорую. Та увезла девочку в реанимацию, откуда она уже не вышла.

- Даже там нам бубнили про какую-то тромбоэмболию...Вся родня в корридоре ждала, что нашу девочку спасут. Но - нет, - продолжает Саида. - Нам объявили, что она умерла через несколько часов.

Вскрытие проводили в Майкопе. В организме Аиды обнаружили следы развития пневмонии и тот самый сепсис. После такого осложнения шансов выжить у 10-летнего ребенка практически не было. Следователи в Адыгее сейчас выясняют, кто из врачей и на каком этапе его допустил, а потом пропустил.

- Если бы перелом сразу обнаружили, моя девочка была бы жива! - говорит Саида.

У Аиды остался брат-двойняшка.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Признаков пневмонии не было, она могла присоединиться позже

- Стрептококковая пневмония - это инфекция с ярко выраженными симптомами. Обычно это жар, озноб, ломота в суставах, одышка, сильный кашель и прочее. В данном случае, этого, похоже, не было. Бессимптомно такое заболевание протекает крайне редко. А вот то, что был перелом у девочки, но его не сразу нашли и позволили развиться сепсису - это вполне очевидно, - прокомментировал "КП"-Кубань" врач-реаниматолог, руководитель общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Пневмония могла развиться позже, когда организм сильно ослаб.