Экс-депутата Анапы заключили под стражу за мошенничество на 110 млн рублей

В Анапе забежали экс-депутата, находившегося в розыске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе заключен под стражу экс-депутат, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Как уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, фигурант уголовного дела – Леонид Кориафили.

Девять лет назад мужчина совмещал членство в городском совете с должностью главы администрации Витязевского сельского округа Анапы. Летом 2014 года к чиновнику обратился за помощью бизнесмен, планировавший развивать на берегу Черного моря гостиничный бизнес.

- Пострадавший хотел приобрести земельный участок в Витязево для строительства гостиницы. Фигурант решил похитить деньги мужчины и сообщил ему недостоверные сведения о том, что может оказать помощь в приобретении земельного участка, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

За гектар драгоценной курортной земли так удачно расположенной по улице с говорящим названием Знойная, депутат и глава поселка попросил всего 30 млн рублей. А затем предложил за 100 млн рублей еще один земельный участок, но больше и лучше.

- Мужчина согласился и привлек к покупке этого земельного участка своего знакомого, с которым они в период с января 2015 по август 2017 передали обвиняемому в общей сумме более 110,5 миллионов рублей, которые тот присвоил себе, - уточнили в следкоме.

Но незадачливые бизнесмены вместо земли купили воздух. Уже после сделки они узнали, что первый участок нельзя оформить в собственность, а только в долгосрочную аренду. Второй же земельный надел стоимостью в 100 млн рублей существовал исключительно в фантазиях мошенника.

По этому поводу в 2020 году возбудили уголовное дело и вызвали депутата в следственный отдел по Анапе. На допросы мужчина не являлся и в 2021 году был объявлен в розыск.

Задержали подозреваемого случайно. Патруль ДПС остановил автомобиль для проверки документов. В машине находился пассажир, в котором полицейские опознали Кориафили.

Чтобы не дать подозреваемому возможность скрыться снова, по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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