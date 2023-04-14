Золотая ягода. В Краснодаре килограмм клубники продают за 1745 рублей

Ягода расфасована в пластиковые коробки - в каждой всего 200 грамм. Фото: Евгения СОРОКА

Клубника в кубанской столице поставила новый рекорд. Увы, не по объему урожая, а по стоимости. Буквально недавно популярный шеф-повар Константин Ивлев возмущался, когда увидел ягоду по цене 500 рублей за лукошко. Позднее корреспондент «КП» нашла на Сенном рынке алую красавицу за 1 400 рублей кило. Как выяснилось, это не кубанская клубника, а адыгейская. А в одном из крупным магазинов города обнаружена самая дорогая клубника. Она расфасована в пластиковые коробки. Витрина, где они стоят, почти не пустеет. К товару покупатели подходят ближе разве что убедиться в цене. 1745 рублей за кило - это вам не шутки.

- Найдена клубника, которая бьет все рекорды по цене. Такая коробочка, где буквально шесть-семь ягод обойдется в 349 рублей за 200 грамм, - говорит автор ролика за кадром. - Умножаем на пять, получаем 1745 рублей за килограмм.

Желающих попробовать ставропольскую ягоду - единицы. Фото: Евгения СОРОКА

Как оказалось, на полке в магазине продают голландский сорт раннесреднего срока созревания - Эльсанта. Как правило, выращивается он под пленочным укрытием или в открытый грунт. А привезли товар из Ставропольского края. Правда, на вопрос, почему клубника так дорого стоит, в магазине разводят руками.

Стоит сказать, что жителям Кубани, которые соскучились по клубнике, советуют подождать буквально пару недель.

- В конце апреля-начале мая будет больший объем, который насытит рынок и обвалит цены, - уверен руководитель НП «Партнерство развития крестьянских (фермерских) хозяйств личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» в Белореченском районе Юрий Сапегин. - Оптом будут продавать за 250 рублей, грунтовую и вовсе за 70.

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