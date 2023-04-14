За смерть 13-летней школьницы под колесами «девятки» юный водитель пойдет под суд

Погибшей девочке было всего 13 лет Фото: Личный архив

Следствие по делу о гибели 13-летней Дианы Боярко завершено. 24 сентября около семи часов вечера она возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

Школьница любила танцевать Фото: Личный архив

За рулем, как потом выяснилось, сидел 19-летний Егор Ярошевский и еще несколько подростков в салоне. Парень недавно получил права и обкатывал их по округе.

От удара машину помяло Фото: Личный архив

- Экспертиза установила, что шины были непригодны к эксплуатации, а значит, на крутом повороте, который осуществлял водитель, не имели должного сцепления с дорогой. Автомобиль ВАЗ-21093 занесло и он врезался в девочку, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Удар был такой силы, что тело Дианы упало, как кукольное. Так, что детские кроссовочки собирали соседи по улице с фонарями. Реанимация отвезла ребенка в больницу. Но травмы были смертельными.

Диана умерла, не приходя в сознание Фото: Личный архив

- У нее случился отек мозга, переломаны кости таза были, еще много всего...А 1 октября Дианочка умерла, - рассказывала "КП"-Кубань" убитая горем мама.

Схему ДТП сейчас изучают следователи Фото: Личный архив

За это время парень, сидевший в тот вечер за рулем авто, не сделал ни одной попытки выйти с родителями девочки на связь. Он отрицает свою вину.

Кроссовки девочки разметало по обочине Фото: Личный архив

Между тем, материалы уголовного дела в отношении 19-летнего Егора Ярошевского переданы в суд. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой

Родители Дианы Боярко боятся, что виновник аварии уйдет от ответственности [фото]