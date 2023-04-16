Как в Анапе отметили Пасху: крестный ход, ярмарки и освещение куличей

В Анапе проходят праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе продолжают отмечать светлый праздник Воскресения Христова. В честь этого на курорте проходит множество мероприятий. На Театральной площади все выходные работает ярмарка. Также ночью в храмах состоялись службы и крестные ходы.

- Светлый и добрый праздник наполняет наши сердца теплом и гармонией. Он объединяет уверенностью в торжестве справедливости. Православная вера была для россиян надежной духовной опорой и нравственным стержнем даже в самые сложные времена. Сегодня она еще сильнее вдохновляет нас на добрые дела и помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке и внимании, - отметил мэр Анапы Василий Швец. - Желаю всем светлой пасхальной радости, добра и оптимизма, здоровья и благополучия!

Помимо ночных шествий, сегодня на курорте прошел Пасхальный крестный ход. Он начинался в 12:00 по адресу: улица Соборная, 7.

- Люди шли от храма Святого Онуфрия Великого. Далее они следовали по исторической части города мимо памятника «Русские ворота», Театральной площади, сквера «Россия», через сквер Гудовича до Аллеи памяти возле старого кладбища. После этого вся процессия вышла на набережную, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что в православных храмах Анапы до сих пор можно освятить пасхальные куличи и крашеные яйца. Сделать это можно до вечерней службы.

- Пасхальный кулич символизирует Великий день. Формой он напоминает священный квасной хлеб артос, который помещается на церковный аналой в первый день Воскресения на всю Светлую седмицу, - напомнили в мэрии курорта.

Уточняется, что все церемонии организованы в храмах Анапского благочиния.

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