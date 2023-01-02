Хруст снега и катание на санках. В горах Адыгеи царит настоящая зима

Жители республики радуются снегу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока Краснодарскому краю сулит аномальное потепление, соседствующая Адыгея радуется снегу. В горах республики все укутано снежным одеялом. Это идеальный подарок для местных жителей и гостей региона.

- Погода шепчет.. сегодня чувствуется настоящая зима! Можно и снеговика слепить. И покататься всей семьей на санках, - рассказывают местные жители в соцсетях.

Несмотря на то, что синоптики прогнозировали на день +13..+15 градусов, в горах погода отличается.

Даже солнце, которое сопутствует сегодня отдыхающим, не повлияло на количество снега. Плотный белый слой не тает на Яворовой поляне. Это место расположено в 20 километрах от поселка Гузерипль.

У подножья нагорья Лагонаки семьи с детьми выехали на отдых. Детвора наслаждается зимней сказкой, утопая по колено в снегу.

- Мам,пап, смотрите! - кричат дети, катая друг друга по очереди на санках.

Вот уж действительно новогодний природный подарок. Однако, совсем скоро погода изменится во всей республике. К концу недели синоптики обещают похолодание. Сначала ожидается небольшой дождь, а уже в воскресенье столбики термометров покажут отрицательные значение. В Адыгее температура опустится до -5..-2 градусов, возможен снег.