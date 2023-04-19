В Сочи подпорная стена, часть которой разрушил оползень летом прошлого года, обрастает новыми трещинами

Другая часть опорной стены обрастает новыми трещинами, хотя ранее ее укрепили специалисты. Фото: Олег УМАРОВ

В июле 2022 года в Сочи после сильного ливня оползень разрушил подпорную стену на улице Цюрупы, 13а, была повреждена газовая труба. В результате ЧП под плитами оказалось семь легковушек. К счастью, никого из людей не придавило, обошлось без жертв. После этого придомовую территорию от обломков стены расчистили, газоснабжение восстановили. Кроме того, возвели временное сооружение из металлопрофиля. Правда, недавно люди заметили, что другая часть опорной стены обрастает новыми трещинами, хотя ранее ее укрепили специалисты.

Сочинцы переживают, что ситуация может повториться - одна из плит снова рухнет. Тем более, что впереди сезон дождей.

Сочинцы считают, что дома с улицы Госпитальной могут «съехать» и повредить многоэтажку на Цюрупы. Фото: Олег УМАРОВ

- На стене появились трещины, такие же, как были на рухнувшей, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из жительниц дома. - Беспокоит и нижняя опорная стена под домом, которая тоже имеет повреждения. Возможно, она подмывается стекающими потоками воды с улицы Госпитальной. Водоотведения здесь нет. Дорожное полотно рядом тоже разрушается, отходит от нижней опорной стенки.

Пока около дома стоит защитное сооружение. Фото: Олег УМАРОВ

Больше всего жители беспокоятся из-за движения грунта, которое периодически чувствуют. Из-за этого, считают сочинцы, дома с улицы Госпитальной могут «съехать» и повредить многоэтажку на Цюрупы.

Сооружение укрепили после ЧП. Фото: Олег УМАРОВ

О том, когда будет построена новая опорная стена, неизвестно. “КП” - Кубань” сделала запрос в администрацию Сочи по ситуации. Напомним, осенью прошлого года власти города сообщали, что подготовлена проектно-сметная документация для строительства опорной стены. На эти цели потребуется свыше 300 млн рублей. Работы планировалось начать до конца года.