Риелтор назвал топ районов Краснодара, где не покупают квартиры для жизни

Исторический центр, тихий «спальник» или постоянно развивающийся мини-город - каждый район по-своему хорош. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Каждый человек рано или поздно хочет обзавестись собственными квадратными метрами. Планируя переезд или выбирая недвижимость в Краснодаре, первым делом стоит определиться с районом для жизни. Исторический центр, тихий «спальник» или постоянно развивающийся мини-город - выбор в кубанской столице широкий. KP.RU поговорила с экспертом и узнала, какие районы покупатели редко рассматривают для покупки жилья, даже если оно кажется привлекательным по цене.

- Прежде всего, важно понять, что хочет приобрести человек. Если это вторичное жилье, то самые популярные районы у них - Фестивальный, Юбилейный, «Черемушки». Но есть нюанс, если говорим о новостройках, то в этих районах такое жилье стоит дорого, поскольку это уже точечная застройка, то есть когда возводят объекты на небольших выделенных участках. Например, сейчас такие дома строятся на улице Старокубанской, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» риелтор Марина Величко. - Что касается новостроек, то бум продаж наблюдается в районе Ближнего и Дальнего Западного обхода. Именно здесь колоссально разрастается город.

А вот менее востребованными у покупателей, по словам риелтора, являются районы Музыкальный и Молодежный, а также поселок Российский. Именно здесь жилье берут неохотно.

- Рынок недвижимости сейчас очень живой, - добавляет Марина Величко. - При это в дальнейшем я, думаю, рынок 2023 года обороты будет только набирать. К нам продолжают ехать люди из других регионов страны, с удовольствием приобретают и квартиры, и дома.

Напомним, ранее «Комсомолка» назвала топ самых перспективных районов Краснодара, где чаще всего люди приобретают недвижимость для жизни.