Рак находят там, куда редко заглядывают. Врач девочки «с маской Бэтмена» дал семь важных советов, как не пропустить болезнь

Павел Повов дал рекомендации. Фото: Светлана АЛЕКСУТКИНА

К краснодарскому врачу Павлу Попову и его методу фото-динамической терапии вот уже несколько лет приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Он взялся лечить кроху из США Луну Феннер, чье лицо с рождения было поражено гигантским меланоцитарным невусом. Родимое пятно он признал не столько уродующем, сколько угрожающим ее жизни в будущем. И вот почему:

- Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак однозначно, - утверждает Павел Попов.

Более того, он дал семь важных советов, как обезопаситься самому и обезопасить близких от подобного "злокачественного" развития событий.

1. Для раннего выявления рака шейки матки необходимо делать кольпоскопию с окраской по Шиллеру с взятием биопсии из йод-негативных участков. Для женщин, не страдающих паппилома-вирусом, достаточно делать обследование один раз в год; для тех, у кого он наличествует - один раз в полгода.

2. Обязательная биопсия всех белесых ороговевших, шероховатых пятен слизистой полости рта и языка, если такие пятна сохраняются более одного месяца.

3.Обязательное удаление всех коричневых и черных невусов (родинок) диаметром 5 мм и более.

4. Обязательное удаление всех пигментных образований на ногтевом ложе, на ладонях и стопах независимо от их размера.

5. Обязательная биопсия всех мокнущих и шелушащихся эрозий и ороговевших бляшек на коже, если они существуют более одного месяца.

6. Раннее выявление рака возможно только там, куда можно заглянуть глазом через эндоскоп. Поэтому людям с хроническими воспалительными заболеваниями слизистых оболочек внутренних органов рекомендуется делать ежегодно эндоскопию больного органа.

7. И самое главное - не впадать в панику. Канцерофобия - это тоже крайность. Пользы от этого мало. Помните, что самый большой процент заболеваемости раком наблюдается в возрасте после 60 лет. Если вы молоды, изнурять себя постоянными обследованиями не имеет смысла.