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21 апреля 2023 12:02

Рак находят там, куда редко заглядывают. Врач девочки «с маской Бэтмена» дал семь важных советов, как не пропустить болезнь

Врач девочки «с маской Бэтмена» дал семь важных советов, как не пропустить рак
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Павел Повов дал рекомендации. Фото: Светлана АЛЕКСУТКИНА

Павел Повов дал рекомендации. Фото: Светлана АЛЕКСУТКИНА

К краснодарскому врачу Павлу Попову и его методу фото-динамической терапии вот уже несколько лет приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Он взялся лечить кроху из США Луну Феннер, чье лицо с рождения было поражено гигантским меланоцитарным невусом. Родимое пятно он признал не столько уродующем, сколько угрожающим ее жизни в будущем. И вот почему:

- Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак однозначно, - утверждает Павел Попов.

Более того, он дал семь важных советов, как обезопаситься самому и обезопасить близких от подобного "злокачественного" развития событий.

1. Для раннего выявления рака шейки матки необходимо делать кольпоскопию с окраской по Шиллеру с взятием биопсии из йод-негативных участков. Для женщин, не страдающих паппилома-вирусом, достаточно делать обследование один раз в год; для тех, у кого он наличествует - один раз в полгода.

2. Обязательная биопсия всех белесых ороговевших, шероховатых пятен слизистой полости рта и языка, если такие пятна сохраняются более одного месяца.

3.Обязательное удаление всех коричневых и черных невусов (родинок) диаметром 5 мм и более.

4. Обязательное удаление всех пигментных образований на ногтевом ложе, на ладонях и стопах независимо от их размера.

5. Обязательная биопсия всех мокнущих и шелушащихся эрозий и ороговевших бляшек на коже, если они существуют более одного месяца.

6. Раннее выявление рака возможно только там, куда можно заглянуть глазом через эндоскоп. Поэтому людям с хроническими воспалительными заболеваниями слизистых оболочек внутренних органов рекомендуется делать ежегодно эндоскопию больного органа.

7. И самое главное - не впадать в панику. Канцерофобия - это тоже крайность. Пользы от этого мало. Помните, что самый большой процент заболеваемости раком наблюдается в возрасте после 60 лет. Если вы молоды, изнурять себя постоянными обследованиями не имеет смысла.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЛуна Феннер - девочка с маской Бэтмена