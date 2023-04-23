Еще хуже, чем в прошлом году. Летом 2023 года Кубань заполонят полчища саранчи

Саранча уничтожает все, что попадается на пути. Фото: пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю.

Хотя до сезона, когда саранча начнет появляться на свет, еще несколько месяцев, в кубанских плавнях уже вовсю идет работа.Именно вблизи водоемов этот вредитель откладывает яйца. Кубышки с будущим потомством самки зарывают во влажный грунт. В одной такой кладке могут находиться от 30 - до 70 яиц.

Специалисты краевого «Россельхозцентра» вооружившись лопатами ищут «роддома» азиатской саранчи и оценивают, как вредитель перенес зимние месяцы.

- Кубышки азиатской перелетной саранчи выявляются, преимущественно в плавневой зоне края, вблизи водоемов, лиманов. Отмечается, что кубышки хрупкие, распадаются на отдельные яйца, легко разрушаются, но находятся в хорошем состоянии, - рассказали в ФГБУ "Россельхозцентр" по Краснодарскому краю.

В зоне риска поля возле плавней. Фото: пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю.

Год назад из-за нашествия вредителя пострадали Приморско-Ахтарский, Калининский Щербиновский и Славянский районы. Полчища саранчи вылетали из плавней и накидывались на фермерские поля и частные огороды. «Казнь египетская» несла разруху, оставляя после себя сухие обглоданные бодылки растений. Уже тогда, учитывая значительную площадь заселения и высокую плодовитость вредителя, специалисты регионального филиала Россельхозцентра прогнозировали высокую численность азиатской перелетной саранчи в 2023 году.

Так выглядит кубышка с будущим потомством азиатской саранчи. Фото: пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю.

- Уже можно сказать, что перезимовал вредитель благополучно. На квадратный метр мы насчитали от 5 до 25 кубышек. Поражения грибными болезнями не отмечено. Основные места выявления кубышек саранчовых - труднодоступные места плавневой зоны края в настоящее время еще находятся под водой, почвенные раскопки там будут проведены позже, - подтвердили в ведомстве.

Травить саранчу можно только на расстоянии от водоемов. Фото: пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю.

Травить вредителя в плавнях нельзя. Может быть нанесен урон экосистеме. Из-за этого все поля, которые находятся вокруг водоемов летом 2023 года будут в особой группе риска.

Специалисты ищут кладки вредителя. Фото: пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю.

Поэтому, фермерам лучше уже сейчас провести обработку почвы, а также создать резерв инсектицидов для проведения защитных мероприятий по отрождению личинок.

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