Убивали на глазах 11-летней дочери. Полная история гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, объявленного в розыск

Могилу малыша завалили игрушками Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Эта жуткая история потрясла всех. Поздним вечером 10 июня на пульт отделений «Лиза Алерт» в Краснодарском крае и даже в соседних регионах пришло срочное сообщение: «Пропал 5-летний Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) в Краснодаре».

31-летняя мама Андрюши Алена Маслянникова (Бугоркова) рисовала полицейским и поисковикам совершенную пастораль: мальчик отдыхал на берегу Кубани вместе со своей большой и дружной семьей. Папа и мама жарили шашлык, а две сестренки Андрюши и он сам резвились в песочке. В какой-то момент Андрюша увидел на берегу кошку, пошел ее погладить... и не вернулся.

Поисковики по опыту знали, в такой ситуации медлить было нельзя. И уже ночью, 10 июня, развернули на берегу реки штаб. Но Андрюшу не нашли ни ночью, ни утром, ни следующим днем.

А явно фальшивое горе мамы Алены и семейные скелеты в шкафу навели оперативников угрозыска на совсем уж печальные выводы. Искать с самого начала было бессмысленно: папа, вернее отчим, Сергей Бугорков убил Андрюшу еще два дня назад и закопал недалеко от места активных поисков на берегу Кубани. Чтобы скрыть преступление, родители вместе инсценировали пикник, а потом заявили мальчика в розыск.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Страшные подробности выяснились уже в суде. К слову, впервые Краснодарский краевой суд решил сделать его открытым. Обычно, если дело касается преступлений против детей, общественности вход в зал судебного заседания заказан. Но из дела в отношении супругов Бугорковых, цинично искавших убитого самими же ребенка, решили не делать секрета. Слишком много людей бросились на поиски мальчика.

- 9 июня Андрюша плохо себя вел и не слушался маму. А вечером начал таскать продукты из холодильника. Когда Бугорков пришел домой после работы, он увидел, что ребенок ходит с переполненным памперсом. Пятилетний мальчик страдал недержанием. Отчима это разозлило. Масла в огонь подлила мать. Она сказала, что Андрюша плохо себя вел весь день, - оглашали в суде показания главного свидетеля расправы - 11-летней сестры убитого мальчика Ксении.

Родители выместили на нем весь свой гнев. Его били нещадно. Ребенка и до этого дня били всем, что попадется под руку. В этот раз Сергей Бугорков схватился за деревянный массажер и нанес пасынку 38 ударов (посчитала экспертиза) по голове. Алена пинала кроху, лупила ремнем и проводом от зарядного устройства. После этого мать толкнула своего же ребенка в стеклянную дверь балкона, которая разбилась от удара. После жесткого избиения Сергей заставил ходить мальчика по комнате кругами. Устав наблюдать за этим, супруги спокойно ушли спать.

- На голове у брата я увидела красные ссадины и лицо было отекшим, - рассказывала старшая сестра Андрюши.

На следующий день, 10 июня, Ксюша проснулась самая первая. Когда 11-летняя девочка пришла в зал, она увидела, что брат свисает с кресла.

- Я подумала, что Андрюша спит. Родители тоже спали. Я пошла обратно прилечь на кровать и уснула. Через некоторое время мама начала будить всех нас, - говорит Ксюша.

В тот момент Алена поняла, что сын уже не дышит. Вместе с мужем они придумали план, как скрыть следы преступления и не вызвать подозрений.

КОНЦЫ В СУМКУ

Главное, на чем поймали лгунов, - это сумка. Когда оперативники стали просматривать камеры видеонаблюдения в подъезде, где жил мальчик, то нашли явную подмену. Из подъезда семейство Бугорковых действительно выходило для пикника, но Андрюши с ними не было. Зато несколькими минутами ранее отчим вынес огромную «китайскую» сумку с чем-то тяжелым. Старшая дочь Алены рассказала в суде, как прятали тело ее младшего брата.

- Мама позвала меня к себе и сказала, что брат умер. Потом она пошла за большой сумкой. Мама сказала, что туда погрузит Андрюшу и вывезет его. Вместе с отчимом они начали помещать тело брата. Мама сказала, что сейчас все поедем искать место, чтобы закопать и похоронить Андрюшу, - рассказывает Ксюша.

Потом Бугорковы приехали в лесок рядом с рекой. Сергей вместе с Аленой пошли закапывать тело, а Ксюша с маленькой сестрой остались в машине.

- Через некоторое время мама с отчимом вернулись. Но сумки уже не было. На следующий день после этого мама сказала, чтобы я никому не говорила про то, что они избили и закопали Андрюшу. Иначе их могут всех посадить в тюрьму, - закончила жуткий рассказ Ксюша.

КСТАТИ

Матери-убийце дали время родить еще одного на свободе

Во время следствия Бугорков признавал вину, говорил, что это он убил ребенка. Отчима пятилетнего мальчика сразу взяли под стражу. Но на тот момент беременной матери Андрюши Алене некоторое время не предъявляли обвинений. Ей позволили родить на свободе.

Впрочем, на похороны убитого сына она не пришла. Чем, конечно, выдала себя окончательно. Сразу после родов ее забрали в СИЗО, а малышку - в детский дом (сейчас все дети живут с бабушкой - Анжеликой Любимовой).

СПРАВЕДЛИВЫЙ ИСХОД

В суде оба родителя вели себя вызывающе. Сидя за стеклянной перегородкой, чета Бугорковых отпускала насмешки в адрес следствия. Многодетная мать Алена на итоговое заседание надела футболку с надписью «А пивас будет?». Никакого раскаяния в ее словах и действиях участники процесса не увидели. Бугорков в своем последнем слове, на которое, к слову, не решилась его жена, попытался рассказать о внутренних переживаниях.

- Вы же не знаете, что у нас внутри?! Что мы испытываем, когда остаемся в камере, - озвучил он.

Но эта попытка остаться человеком хотя бы в своих собственных глазах на наказание никак не повлияла.

21 апреля им вынесли приговор. Сергей Бугорков получил 22 года тюрьмы - отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. А мать убитого мальчика Алену приговорили к 18 годам заключения в колонии общего режима. Смягчающим для безжалостной матери стало наличие троих дочерей.

- В качестве дополнительного наказания обоим назначено ограничение свободы на 1 год, - уточняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Приговор в законную силу не вступил.

И Бугорковы собираются его обжаловать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трех сестер убитого мальчика отдали бабушке

Все три девочки живут с бабушкой. Анжелике Любимовой передали опекунство над детьми ее дочери-детоубийцы.

Ксюша учится в пятом классе, а Света ходит в ясли.

- Самая маленькая Аня нами командует и руководит, - с улыбкой рассказывает Анжелика Любимова. - Ксюша продолжает заниматься восточными танцами и ходит к репетитору.

Бабушка обещает сделать жизнь детей, так много повидавших в свои годы, счастливыми.