Как достроим — будем жить: что происходит с рынком новостроек в Сочи

Фото: Иван ВИСЛОВ

Курорт «на паузе»

В конце марта 2023-го власти Сочи наконец-то определились с тем, каким будет Генеральный план города, который примут в ноябре. Одна из его ключевых целей — решение проблем, накопившихся в городе за время хаотичной застройки. Из-за этого, напомним, уже почти два года запрещено строительство многоэтажных новостроек, не обеспеченных комплексной инфраструктурой, — школами, садиками, дорогами и так далее.

«Для нас важно учесть потребности и перспективы растущего города, а также сохранить баланс между интересами горожан и туристов, - подчеркивает глава города Алексей Копайгородский. - После разработки Генплана назначение каждого участка земли и правила его освоения станут понятны и прозрачны для жителей города и застройщиков».

Что принципиально важно в новом Генплане: во-первых, развитие города как курорта направят в сторону Лоо и Лазаревской. Во-вторых, появятся новые территории для индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Многоэтажки (их максимальная высота пока не определена) будут строить только на территориях, предусмотренных для комплексного развития, — под них выделено 32 гектара. Проще говоря, больше не будет ситуации, когда на каждый свободный пятачок втыкается тот или иной объект.

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Всегда есть исключения

Тем не менее купить квартиру в сочинской многоэтажной новостройке можно и сейчас. Это дома и жилые комплексы, разрешение на строительство которых было выдано до вступления моратория в силу. Кроме того, ограничения не распространяются на уже действующие договоры комплексного развития территории, а также на масштабные инвестиционные соглашения.

Что строят в Сочи?

Как и в любом другом городе, новостройки у нас разделены по классам. Один из самых дешевых сегментов — квартиры эконом-класса. У таких объектов, как правило, — проблемы с инфраструктурой, не предусмотрено качественное благоустройство. Именно такого жилья должно становиться все меньше.

Следующий сегмент — комфорт. Полноценная инфраструктура, школа, детский сад, поликлиника, помещения на первых этажах для магазинов и другого бизнеса, ухоженная придомовая территория. Это и есть то самое комплексное развитие, на которое будут делать ставку в Сочи. И спрос на него — так как желающих переехать в город-курорт немало — очень большой. А предложения можно изучить здесь.

«Полагаю, цены на этот тип квартир будут расти и дальше, - говорит риелтор Анна Соколова. - Кстати, в этом сегменте чаще работают не местные застройщики, а крупные компании из Москвы и Петербурга».

Кстати, по данным недавнего исследования, Краснодарский край возглавил рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость: с учетом сдачи в аренду квартиры в нашем регионе способны принести владельцам почти 20 процентов в год.

ЖК «Флора». Источник: Домклик

Следующий уровень — жилье бизнес-класса и элит-класса. Оно получило свое развитие после Олимпиады 2014 года. Многие оценили возможности свободной планировки, наличие террас, закрытые и подземные паркинги.

«К бизнес-классу из тех многоэтажек, что строятся сейчас, например, относят ЖК «Кислород», - приводит пример риелтор. - В нем будет от 19 этажей, но сдадут его еще не скоро. Строится он в районе горы Бытха — это стык Центрального и Хостинского районов».

ЖК «Кислород». Источник: Домклик

В чем опасность?

Риелтор предупреждает: риски при выборе квартир в новостройках Сочи все равно существуют.

«Например, когда ввели мораторий, некоторые застройщики стали возводить многоэтажки под видом частных домов, - рассказывает специалист. - Или же всем известный самострой на Нагорной, там «апартаменты премиум-класса» продавали на этапе котлована. И построить успели 7 этажей, пока чиновники не спохватились».

С одной стороны — знаменитая сочинская предприимчивость, призывающая продавцов зарабатывать на всем, включая сомнительные, с точки зрения закона, стройки. С другой — льготные ипотечные программы, стимулирующие интерес покупателей именно к новому жилью. Шутка ли, «Семейную ипотеку», например, в Сбере, можно взять по ставке от 5,7 процента, а ипотеку с господдержкой (для тех, кто еще не обзавелся детьми или успел их вырастить) — от 7,7 процента.

Поэтому покупать новостройки в Сочи, конечно же, будут. Но прежде чем это сделать — важно проверить законность застройки, изучить информацию о компании, узнать статус земли, на которой ее планируют возводить. Лучше всего выбирать дома, где уже сданы первые корпуса, — это, возможно, будет дороже, но при этом не так рискованно.

Вот еще 5 полезных советов

1. Для выбора проекта и квартиры пользуйтесь крупными проверенными сервисами. Например, Домклик регулярно улучшает процесс выбора и покупки квартир, добавляя новые функции. В частности здесь можно посмотреть варианты планировок в ЖК, динамику цен, а также документы застройщика — разрешение на строительство и проектную декларацию.

2. Обращайте внимание на сроки сдачи, наличие уже сданных корпусов, варианты отделки. Если вы собираетесь брать ипотеку через Домклик, смотрите на пометку «проверено СберБанком» — это значит, что корпус или комплекс аккредитованы.

Источник: Домклик

3. У некоторых домов есть пометка «субсидирование» — то есть ставка по ипотечному кредиту снизится за счет субсидирования ипотеки Сбера застройщиком.

Источник: Домклик

4. Обращайте внимание на наличие фотографий строительства (их можно найти на сайте компании). По ним можно отследить динамику и понять, активно ли работает застройщик. Если же дом возводят уже год, а есть только один снимок на стадии котлована, — это повод задуматься.

5. Если все же вы опасаетесь выбирать и покупать квартиру самостоятельно — найдите риелтора с опытом и хорошими отзывами — база таких профессионалов есть, например, на том же сервисе Домклик.

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