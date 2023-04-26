«Знакомьтесь, моя!». Звезда футбольного Краснодара Матвей Сафонов перестал скрывать чувства к новой избраннице

Марина Кондратюк старше Матвея на четыре года
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвейя Сафонов перестал наконец скрывать от публики свою новую избранницу. Теперь он не рефлексирует, выкладывая фотографии с подписью: "Знакомьтесь, моя кондра". Ее зовут Марина Кондратюк.
Сама Марина регулярно по-хозяйски постит фотографии с футбольных полей "Краснодара". Но ни на одной до сих пор не было Матвея.
Девушка давняя поклонница "Краснодара", но к ее вратарю долго была холодна
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Очевидно, обоим не давало покоя чувство вины по поводу разрушенного новой страстью романтичного брака 22-летнего (на тот момент) Моти со школьной первой любовью. Оказывается, он шел под венец с беременной Анастасией Казачек, а сам давно и безответно был влюблен в 26-летнюю стюардессу.
Марина в комментариях к этому фото 2018 года шутила, что замуж ее никто не берет
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Она сопровождала команду во время полетов на матчи и покорила его своей неприступностью. Матвей пытался добиться ее расположения, но ответила взаимностью девушка не сразу.
К тому времени у него уже родился первенец - дочка.
Но это уже не было препятствием для страсти Марины.
Впервые Матвей опубликовал фото с Мариной
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
К слову, жена Сафонова Анастасия заявила об измене Матвея публично.
- Семьи больше нет! - прозвучало отчаянно с ее страницы в соцсети прямо накануне ответственного матча Сафонова в составе сборной страны. Однако больше она не проронила ни слова. И все сочувствующие комментарии пользователей под фотографией с дочкой Матвея оставила безответными.
Анастасия постит провокационные фотографии, будто показывая мужу, кого он потерял
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Долгое время на этот сигнал бедствия не было ответа и со стороны вратаря. Только околофутбольные знатоки высказывались о некоем "непростом психологическом периоде" восходящей звезды отечественного футбола. Пока Матвея Сафонова и Марину Кондратюк не рассекретили.
Анастасия Казачек кольца с безымянного пальца не снимала, но ее страница в соцсети пестрит смелыми образами, будто доказывающими Моте, кого он потерял.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто такая Анастасия Казачек, ставшая женой вратаря «Краснодара» со второй попытки
Пара тщательно скрывала беременность (подробнее)