«Знакомьтесь, моя!». Звезда футбольного Краснодара Матвей Сафонов перестал скрывать чувства к новой избраннице

Марина Кондратюк старше Матвея на четыре года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвейя Сафонов перестал наконец скрывать от публики свою новую избранницу. Теперь он не рефлексирует, выкладывая фотографии с подписью: "Знакомьтесь, моя кондра". Ее зовут Марина Кондратюк.

Сама Марина регулярно по-хозяйски постит фотографии с футбольных полей "Краснодара". Но ни на одной до сих пор не было Матвея.

Девушка давняя поклонница "Краснодара", но к ее вратарю долго была холодна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очевидно, обоим не давало покоя чувство вины по поводу разрушенного новой страстью романтичного брака 22-летнего (на тот момент) Моти со школьной первой любовью. Оказывается, он шел под венец с беременной Анастасией Казачек, а сам давно и безответно был влюблен в 26-летнюю стюардессу.

Марина в комментариях к этому фото 2018 года шутила, что замуж ее никто не берет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она сопровождала команду во время полетов на матчи и покорила его своей неприступностью. Матвей пытался добиться ее расположения, но ответила взаимностью девушка не сразу.

К тому времени у него уже родился первенец - дочка.

Но это уже не было препятствием для страсти Марины.

Впервые Матвей опубликовал фото с Мариной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, жена Сафонова Анастасия заявила об измене Матвея публично.

- Семьи больше нет! - прозвучало отчаянно с ее страницы в соцсети прямо накануне ответственного матча Сафонова в составе сборной страны. Однако больше она не проронила ни слова. И все сочувствующие комментарии пользователей под фотографией с дочкой Матвея оставила безответными.

Анастасия постит провокационные фотографии, будто показывая мужу, кого он потерял Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Долгое время на этот сигнал бедствия не было ответа и со стороны вратаря. Только околофутбольные знатоки высказывались о некоем "непростом психологическом периоде" восходящей звезды отечественного футбола. Пока Матвея Сафонова и Марину Кондратюк не рассекретили.

Анастасия Казачек кольца с безымянного пальца не снимала, но ее страница в соцсети пестрит смелыми образами, будто доказывающими Моте, кого он потерял.

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