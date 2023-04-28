Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2023 15:03

Мобилизованный Александр Мальцев, в одиночку захвативший окоп ВСУ, посмертно удостоен звания Героя России

Но тело мужчины не нашли даже спустя месяц после невероятного подвига
Андрей ВЕРКОГИК
Подвиг героя попал на видео

Подвиг героя попал на видео

Это видео быстро разлетелось по соцсетям. Его крутили даже мировые таблоиды. Они были в шоке от героизма русского солдата.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как боец в одиночку захватывает опорный пункт солдат ВСУ. Делает все четко, как по методичке, без лишних движений. Трех противников он уничтожает сразу, остальных – берет в плен.

Сперва о подвиге жителя Лабинска Краснодарского края рассказали сослуживцы. А спустя неделю уникальные кадры уже показали военкоры. Они и разлетелись по социальным сетям и мировым медиа.

А самого мужчину представили к званию Героя России. Но уже посмертно. Спустя три дня после подвига он погиб в бою. Случилось это еще в марте. Но тело мужчины еще не нашли, несмотря на старания сослуживцев. Они прочесали буквальную каждую посадку в лесу. Но поиски результатов пока не дали.

Впрочем, надежды военные не теряют. И обещают родным, что вернут героя на родину – в Лабинске. Здесь у него остались друзья и родные.

- У нас многодетная семья. Александр – средний, я младший, есть сестра – ей 53 года. В настоящее время мама осталась в Лабинске одна, папа умер, а мы разъехались. Последнее время жили с Сашей в Питере. Видел его в ноябре прошлого года. Он пришел ко мне и сказал, что пришла повестка. Но давать советы или отговаривать было бесполезно. Он целеустремленный по характеру, он хотел поехать в зону СВО сам и без повестки, у него был боевой опыт, ранее служил по контракту. Но когда увидел видео, как он захватил окоп сам, просто до слез гордость пробирает. Мне телефон оборвали, все звонят и говорят, как это было невероятно, благодарят за брата, - поделился с «КП» - Кубань» 43-летний Сергей Мальцев.

Мужчина был дважды женат. От первого брака у него осталась дочь – Дарья. Узнав о случившемся, он вернулась на родину – к бабушке. Там – в Лабинске, герою поставят звезду на аллее славы.

А пока его удостоили звания Героя России. Об этом стало известно 26 апреля 2023 года. В этот день мужчин мог отметить свой 48-й день рождения.

КАРТИНА ДНЯ