Мобилизованный Александр Мальцев, в одиночку захвативший окоп ВСУ, посмертно удостоен звания Героя России

Подвиг героя попал на видео

Это видео быстро разлетелось по соцсетям. Его крутили даже мировые таблоиды. Они были в шоке от героизма русского солдата.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как боец в одиночку захватывает опорный пункт солдат ВСУ. Делает все четко, как по методичке, без лишних движений. Трех противников он уничтожает сразу, остальных – берет в плен.

Сперва о подвиге жителя Лабинска Краснодарского края рассказали сослуживцы. А спустя неделю уникальные кадры уже показали военкоры. Они и разлетелись по социальным сетям и мировым медиа.

А самого мужчину представили к званию Героя России. Но уже посмертно. Спустя три дня после подвига он погиб в бою. Случилось это еще в марте. Но тело мужчины еще не нашли, несмотря на старания сослуживцев. Они прочесали буквальную каждую посадку в лесу. Но поиски результатов пока не дали.

Впрочем, надежды военные не теряют. И обещают родным, что вернут героя на родину – в Лабинске. Здесь у него остались друзья и родные.

- У нас многодетная семья. Александр – средний, я младший, есть сестра – ей 53 года. В настоящее время мама осталась в Лабинске одна, папа умер, а мы разъехались. Последнее время жили с Сашей в Питере. Видел его в ноябре прошлого года. Он пришел ко мне и сказал, что пришла повестка. Но давать советы или отговаривать было бесполезно. Он целеустремленный по характеру, он хотел поехать в зону СВО сам и без повестки, у него был боевой опыт, ранее служил по контракту. Но когда увидел видео, как он захватил окоп сам, просто до слез гордость пробирает. Мне телефон оборвали, все звонят и говорят, как это было невероятно, благодарят за брата, - поделился с «КП» - Кубань» 43-летний Сергей Мальцев.

Мужчина был дважды женат. От первого брака у него осталась дочь – Дарья. Узнав о случившемся, он вернулась на родину – к бабушке. Там – в Лабинске, герою поставят звезду на аллее славы.

А пока его удостоили звания Героя России. Об этом стало известно 26 апреля 2023 года. В этот день мужчин мог отметить свой 48-й день рождения.