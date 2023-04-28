Почему в церкви почитают женщин

По библейскому преданию жены-мироносицы — это женщины, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сижу и пишу этот текст на телефоне, сидя во дворе большого женского монастыря, отсчитывающего свою историю с XIII века, на территории которого сохранились частично постройки домонгольской Руси.

А рассказ мой посвящён грядущему празднику Жён-Мироносиц, который Церковь всегда празднует в третье воскресенье после Пасхи (в этом году это 30 апреля).

Кем были эти святые, в честь которых установлено отдельное торжество? Это самые смелые последователи Христа. Они прекрасно понимали, что Тело их Божественного Учителя завалено камнем, на камне стоит печать (вы могли встретить такое выражение в сериалах про расследования, что место "опечатано" и в него не попасть), да ещё его охраняют стражники.

Тем не менее они берут сосуды с самым драгоценным веществом - миром - чтоб возлить это миро на тело Христа.

Мы видим в этом подвиге не безумие, а любовь; не трусость, а бесстрашие; не безрассудство, а мудрость которая прославит их подвиг на две тысячи лет вперёд.

Советую перечитать евангельские события о том, как они находят камень, отваленным от гроба. Стражники куда-то сбежали (как мы потом узнаем - от страха при виде ангела), а сам гроб - пуст. Ангел скажет нашим историческим героиням, что зря вы ищете Живого между мертвыми, Его здесь нет, Он воскрес.

Я не знаю, какими словами можно корректно передать ту радость или то ликование, которое они испытали. Лишь часть той невероятной для жизни человека радости мы испытываем каждый год, вспоминая те события.

Некоторые из них, как например равноапостольная (равная своими подвигами апостолам - ближайшим ученикам Христа) Мария Магдалина, будут нести радостную весть в разных странах, обращая к Богу целые народы, не боясь идти даже к язычникам-императорам.

И ещё напомню, что выше всех святых на свете людей, даже пророков и апостолов, выше всех чинов ангельских Церковь чтит Неневестную Невесту - Пресвятую Деву Марию.

Стоит обратить внимание, что в Церкви Женщина приобретает новое почитание. Из источника грехопадения, каковой ее считают все культуры восточных стран, она становится образом дверей ко спасению, отваги и мудрости в лице святых Жён-Мироносиц и Богородицы.

В современной жизни это также не изменилось, как и 2000 лет назад. Сегодня женщины в Церкви занимают административные посты, преподают в семинариях, даже возглавляют монастыри, подобные тем в котором я сейчас пишу этот текст. Бездумные борцы за неизвестные права обзавидовались бы, будь они чуточку внимательнее к жизни Церкви.

Уместным считаю напомнить и то, что почитая Христа, и современные девушки и женщины несут подвиги, сродни подвигу Жён-Мироносиц: они свидетельствуют открыто о своей вере, посещают больных в лечебницах, кормят нуждающихся и смело идут к сильным мира сего, призывая последних к смелым добрым поступкам.

Окончить эту небольшую заметку хочется пожеланием к прекрасным представительницам рода человеческого быть верными и получать верность в ответ, ощущать любовь окружающего мира в самых светлых ее проявлениях, хранить женственность порою сопрягая ее со смелостью и помнить, что всех нас любит Господь. Слава Христу за вашу красоту!

Иерей Вячеслав Клименко, настоятель строящегося Иоанно-Юрьевского храма поселка Краснодарский