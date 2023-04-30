После исчезновения списали 190 тысяч с карт: На юге России ищут пропавших при странных обстоятельствах организаторов праздника

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали 28 апреля. Фото: соцсети.

Полицейские Краснодарского края изучают видео с камер наблюдения Выселковского и Каневского районов. Именно здесь в последний раз засветилась иномарка Кирилла Чубко. Владелец эвент агентства пропал 28 апреля вместе с 19-летней девушкой-аниматором Татьяной Мостыко.

- Сейчас сотрудники полиции ведут поиски и проверяют полученные от родственников данные. Также уточняются сведения о переводах с банковским карт пропавших, - сообщили в региональной полиции.

Кирилл Чубко.

Родственники рассказали о странных переводах и снятии наличных с банковских карт Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в разных банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской.

- С банкоматов разных банков в общей сложности сняли 190 тысяч рублей. Это было несколько операций. Переводы и снятия наличных, - подтвердили близкие пропавших.

Татьяна Мостыко.

Вторые сутки волонтеры прочесывают канавы и поля вдоль дорог Выселковского района. Где-то здесь поздно вечером 28 апреля порезал колесо автомобиля 37-летний Кирилл Чубко. В 23.40 позвонил жене, сказал, чтобы не переживала и ложилась спать. А он поедет домой, как только поменяет колесо. Мол, и помощники даже на трассе нашлись.

- Он предупредил, чтобы мы ложились спать и его не ждали. Сказал, что к ним на трассе подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене колеса. Ждут, когда дождь закончится и приступят к работе, - рассказала супруга мужчины Дарья Чубко.

Дарья еще подумала, что за место такое нехорошее, где водители так рискуют целостностью автомобиля. Но доверилась словам супругам и уснула. Однако, Кирилл не появился дома ни через час, ни позже. Когда в шесть утра ему стали звонить жена и родственники, телефон оказался выключенным.

- Кирилл ездил в Крыловскую на выступление. Возил девочку аниматора на поздравление, и они уже возвращались домой. Был на своем автомобиле, - глотает слезы отчаяния женщина.

Студентка Татьяна сочетала учебу и работу аниматором. Фото: соцсети.

Кирилл занимается организацией праздников и свадеб. У них с женой общий бизнес - эвент компания в Усть-Лабинске. Вместе с ним в день исчезновения была 19-летняя студента усть-лабинского социально-педагогического колледжа Татьяна Мостыко. Девушка сочетает учебу с работой аниматором часто сотрудничала с агентством Чубко. Телефон Тани также вне зоны доступа.

У Кирилла с женой Дарьей крепкая семья и общий бизнес. Фото: соцсети.

Полицейские отрабатывают все версии исчезновения людей. Дарья Чубко отметает подозрения в неверности мужа. У них маленький ребенок, крепкая семья и много планов на будущее. Помимо организации свадеб супруги занимаются изготовлением ростовых кукол и развивают кондитерскую лавку. Дарья успешно выступает на федеральных поварских тв-шоу, а ее затейливыми тортами восхищаются поклонники и коллеги.

Устьлабинцы вспомнили и старый конфликт старшего брата Кирилла – Александра Чубко. В феврале 2016 года местный депутат городского совета добился сноса магазина Александра. Якобы, небольшой ларек мешал торговому центру, который связывали с депутатской семьей. Адвокат семьи Чубко тогда направила протесты в прокуратуру района, на имя президента России Владимира Путина и в Госдуму, в письмо происходящее назвали «второй Кущевкой». Связано ли событие семилетней давности и исчезновением - пока неизвестно.

Также пропала иномарка Кирилла. Фото: соцсети.

Родные Татьяны и Кирилла просят всех, кто видел или владеют информацией о месторождении мужчины и девушки сообщить в полицию или волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Ориентировки с фотографиями коллег-аниматоров разлетелись уже по всему региону.

- Рост Кирилла 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Татьяна ростом 160, глаза серо-голубые и русые волосы, - сообщили особые приметы разыскиваемых в «ЛизаАлерт».

Также в розыск объявлен автомобиль Кирилла Чубко. Это белый седан Hyundai Grandeur 2010 года выпуска. Мужчина приобрел иномарку бизнес-класса несколько лет назад. Из особых примет машины - черная крыша.

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