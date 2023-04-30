Убийство двух или более лиц, совершенное из корысти. На Кубани после пропажи двух аниматоров возбуждено уголовное дело

По факту пропаж Кирилла и Татьяны возбуждено уголовное дело.

На Кубани спустя два дня поисков Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

Кирилл Чубко.

Молодой мужчина и девушка пропали 28 апреля 2023 года на трассе «Дон» в Выселковском районе. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались из станицы Крыловской домой в Усть-Лабинск.

Татьяна Мостыко.

- В настоящее время следователи территориального следственного отдела совместно со следователем-криминалистом отдела криминалистики краевого управления СКР, при оперативной поддержке управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю проводят полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

У Кирилла Чубко были крепкие отношения с супругой. Фото: соцсети.

Кирилл Чубко – 37-летний владелец эвент агентства. Бизнес вел вместе с супругой Дарьей. Семья занималась организацией свадеб, корпоративов и праздников. Девятнадцатилетняя студентка Татьяна Мостыко сочетала учебу в усть-лабинском социально-педагогическом колледже с работой аниматором. Работала вместе с супругами Чубко. В станице Крыловской как раз вела мероприятие, которое организовала фирма Кирилла и Дарьи. После окончания коллеги сразу же загрузили реквизит в машину и рванули домой. Синоптики предупреждали об ухудшении погоды и напарники не хотели задерживаться в дороге. Но планы спутало происшествие на дороге. Наскочив на яму Кирилл пробил колесо машины. Позвонил домой и предупредил, что они с Таней задержаться. Сказал, что находятся где-то в районе станицы Березанской.

- Он предупредил, чтобы мы ложились спать и его не ждали. Сказал, что к ним на трассе подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене колеса. Ждут, когда дождь закончится и приступят к работе, - рассказала супруга мужчины Дарья Чубко.

Татьяна Мостыко мечтала стать профессиональной ведущей. Фото: соцсети.

Дарья доверилась словам супругам и уснула. Однако, Кирилл не появился дома ни через час, ни утром. Когда в шесть утра ему стали звонить жена и родственники, телефон мужчины оказался выключенным. Не отвечал мобильник и Тани Мостыко.

кирилл Чубко развивал семейное дело - агентство по организации праздников. Фото: соцсети

Предчувствуя беду, родственники сразу же обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». На помощь откликнулись все друзья и близкие обеих семей. Волонтеры два дня прочесывали канавы и поля вдоль дорог Выселковского района. Ни ничего, что помогло бы в поисках, не нашли.

Татьяна училась в усть-лабинском колледже. Фото: соцсети.

- Нет, совсем ничего пока не нашли. Ни тел, ни личных вещей. Мы продолжаем поиски и надеемся на лучшее, - Дарья Чубко старается не терять веру в то, что муж жив.

Родные Татьяны и Кирилла просят всех, кто видел или владеют информацией о месторождении мужчины и девушки сообщить в полицию или волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Ориентировки с их фотографиями разлетелись уже по всему региону.

- Рост Кирилла 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Татьяна ростом 160, глаза серо-голубые и русые волосы, - сообщили особые приметы разыскиваемых в «ЛизаАлерт».

Иномарку Кирилла засекли на дорогах региона после пропажи мужчины.

Полицейские и следователи Краснодарского края также изучают видео с камер наблюдения Выселковского и Каневского районов. Именно здесь в последний раз засветилась иномарка Кирилла Чубко.

Родственники рассказали о странных переводах и снятии наличных с банковских карт Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в разных банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской.

- С банкоматов разных банков в общей сложности сняли 190 тысяч рублей. Это было несколько операций. Переводы и снятия наличных. Причем, средства переводили с карты Кирилла на карту Татьяны, а снимал их мужчина с растительностью на лице. У Кирилла же бороды никогда не было, - подтвердили близкие пропавших.

Также в розыск объявлен автомобиль Кирилла Чубко. Это белый седан Hyundai Grandeur 2010 года выпуска. Мужчина приобрел иномарку бизнес-класса несколько лет назад. Из особых примет машины - черная крыша. Иномарку уже после пропажи владельца и пассажирки засекли на дорогах региона.

- Если вы проезжали в период с 28 апреля с 21:30 по 29 апреля до 10:00 в районе хуторе Ленина, станиц Березанская и Ирклиевская, и обратно. Посмотрите записи видеорегистраторов или же пришлите нам любые записи. Возможно, на камеру регистратора попал автомобиль белого цвета с черной крышей, - обратились с просьбой о помощи волонтеры «ЛизаАлерт».

Видео ждут инфорги поиска Людмила по номеру 89887651536, 89282056347 и Татьяна по номеру 89280391695.

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