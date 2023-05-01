Прокололи колесо, а после обналичили все карты. Собрали полную историю загадочного исчезновения двух аниматоров на Кубани

Кирилла и Татьяну разыскивают с 29 апреля. Фото: СОЦСЕТИ

В Краснодарском крае с 28 апреля ищут 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Аниматоры пропали без вести на трассе «М-4 Дон». В их исчезновении много странностей, в которых сейчас разбираются правоохранители.

Прокололи колеса, случайно ли?

В Усть-Лабинске Кирилл занимается организацией корпоративов и свадеб. Татьяна - студентка местного педагогического колледжа. Учебу совмещает с подработкой аниматором в агентстве Кирилла. 28 апреля девушка вместе с мужчиной поехали в станицу Крыловскую, где выступали на празднике. После этого они выдвинулись домой, но так и не доехали.

В районе Выселковского района, когда большая половина пути была позади, Кирилл Чубко пробил колесо своей иномарки В 23:40 28-го числа мужчина позвонил жене Дарье, сказал, чтобы не переживала и ложилась спать.

- Кирилл ездил в Крыловскую на выступление. Возил девочку-аниматора на поздравление, они уже возвращались домой. Был на своем автомобиле. В районе Выселковского района они пробили колесо, к ним подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене. Муж согласился, дождь шел. Ждали, когда он закончится, чтобы приступить к работе, - рассказывала Дарья, которая доверилась словам супруга и уснула.

Кирилл Чубко развивал семейное дело - агентство по организации праздников. Фото: СОЦСЕТИ

Но Кирилл так и не появился дома. В 6 утра уже 29 апреля женщина вновь пыталась дозвониться, но телефон уже был выключен. Когда в шесть утра ему стали звонить жена и родственники, телефон оказался выключенным.

Странные операции в банкомате

Не вернулась домой и Татьяна.

- Никто не заметил ничего странного в поведении, все было как обычно. Ничего особенного Таня не говорила, что могло быть помочь в поисках, - рассказывает одна из подруг Ксения. - С собой у нее была сумка, в которой она всегда носит документы, зарядку, так что всегда была на связи.

Родители Татьяны, которые живут в Красноярском крае, информацию собирают по крупицам из Сети.

- Что с ней, как она, ничего не знаем. Общались периодически в семейной группе в Telegram. Последний раз списывались 26 апреля. Тогда все было хорошо, - рассказывала семья девушки.

По словам подруг, в день исчезновения Татьяна была одета, как на этом фото.

А вот Дарью Чубко насторожили странные переводы и снятие наличных с банковских карт. Происходило это в разных банкоматах - то в станице Березанской, то в Ирклиевской, а позже в Каневской. Все они находятся в нескольких десятках километров друг от друга, однако, какая необходимость была в этом, супруга пропавшего не понимает.

- С банкоматов разных банков в общей сложности сняли 190 тысяч рублей. Это было несколько операций. Переводы и снятия наличных, - подтвердили близкие мужчины.

Сейчас полицейские выясняют, кто проводил все операции с картами.

Неверность или месть

Сейчас правоохранители рассматривают сразу несколько версий исчезновения аниматоров. Но супруга Кирилла спешит заявить - о неверности мужа не идет даже речи. В семье воспитывается маленький ребенок, у пары много планов на будущее. Помимо организации свадеб Чубко занимаются изготовлением ростовых кукол и развивают кондитерскую лавку. Да и коллега мужчины, Татьяна, состоит в отношениях с парнем, причем уже не один год.

Иномарку Кирилла засекли на дорогах региона после пропажи.

Ещ одна версия, которая всплыла, - старый конфликт Александра Чубко - старшего брата Кирилла – с местным депутатом. В феврале 2016-го народный избранник добился сноса магазина Александра. Мол, ларек мешал торговому центру, который связывали с депутатской семьей. Адвокат семьи Чубко тогда направила протесты в прокуратуру, в Госдуму. В конечном итоге строение пошло под снос. Однако связано ли событие семилетней давности и исчезновением, сейчас проверяют силовики.

Рассматривают они и еще одну версию, связанную с разбойной бандой в Выселковском районе. Как только в сети появилась информация об исчезновении Кирилла и Татьяны на трассе после прокола колеса, сразу несколько водителей вспомнили похожие случаи из своей жизни. Якобы дорога на участке оставляет желать лучшего, многие автомобилисты, проезжая этот отрезок глохли. И тут же к ним подходили незнакомцы, предлагавшие свою помощь. Однако никто из водителей их не сумел запомнить, да и запечатлеть это на видеорегистратор никому не удалось.

Ранее правоохранители вместе с добровольцами запрашивали записи с камер наблюдения, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Было принято решение начать поиск пропавших с Выселковского района, где Кирилл и Татьяна в последний раз вышли на связь. К слову, камеры зафиксировали машину в станице Березанской в 03:00 29 апреля, куда направился автомобиль, неизвестно.

- Сейчас нет конкретного участка, где ведется работа. Ищем на огромной территории, при этом продолжаем рассылать ориентировки в соцсетях. Возможно, кто-то из водителей видел похожий автомобиль или пропавших людей, - сказали «КП» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

КОММЕНТАРИЙ СК

На данный момент возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «Убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

- Проводится полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, - сообщил помощник руководителя краевого управления СК РФ по взаимодействию с общественностью и СМИ Денис Сидоров. - Расследование продолжается.

ВАЖНО!

Ищут сейчас не только Кирилла и Татьяну. Также в розыск объявлен автомобиль мужчины. Это белый седан Hyundai Grandeur 2010 года выпуска. Мужчина приобрел иномарку бизнес-класса несколько лет назад. Из особых примет машины - черная крыша. Иномарку уже после пропажи владельца и пассажирки засекли на дорогах региона.

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