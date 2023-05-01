Опубликован последний маршрут следования иномарки, в которой ехали пропавшие на Кубани аниматоры

Машина, на которой ехали Кирилл и Татьяна, найдена, но внутри людей не было. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Официально штаб «Лизы Алерт», который открыли волонтеры после исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, свернут. Но поиски не прекращаются ни на минуту. Мужчину и девушку ищут по всей территории Краснодарского края. Их возможное передвижение правоохранители и добровольцы отслеживали по камерам видеозаписи, на которых засветился белый Hyundai. Публикуем последний маршрут следования иномарки, в которой ехали пропавшие на Кубани аниматоры.

Вечером 28 апреля Кирилл Чубко вместе с коллегой Татьяной Мостыко выехали из станицы Крыловской и направились в Усть-Лабинск. Двигались они по трассе М4 «Дон». До дома они должны были добраться за два часа. Но в дороге у них случилась беда.

Добраться до дома Кирилл и Татьяна должны были за два часа, но в станице Березанской у них случилась беда.

Проехав две трети пути, они остановились в районе станицы Березанской Выселковского района. Здесь Кирилл и Татьяна обнаружили пробитое колесо. Ехать дальше не могли. Мужчина позвонил своей жене Дарье Чубко и сказал, чтобы не волновалась и ложилась спать. Помочь ему должны были незнакомцы, которые оказались по «счастливой случайности» на трассе.

Именно эта точка стала отправной для поиска. Отсюда в последний раз вышел на связь Кирилл, в этой же станице иномарка попала на записи камер видеонаблюдения.

На этой дороге около магазина в станицы Ирклиевской камера видеонаблюдения щелкнула иномарку аниматоров.

Далее Hyundai следует по совершенно другому маршруту. Из станицы он едет по сути обратно - в сторону станицы Ирклиевская в Выселковском районе. Здесь машину вновь успевает щелкнуть камера наблюдения. Кадр сделан на улице Красной, на которой находится узнаваемая торговая точка. У одного из банкоматов с карты пропавших снимают деньги.

А следующая остановка у машины уже в станице Каневской - вообще в противоположной стороне от Усть-Лабинска. И в часе езды от станицы Березанской, откуда звонил Кирилл.

Машину видели также видели и в Новом селе и хуторе Память Ленина.

Позднее супруга Кирилла рассказала, что иномарку также видели в Новом селе Брюховецкого района. А еще ее заметили в соседнем хуторе Память Ленина, где, к слову, рядом с Hyundai стояла еще одна машина - ее водителя сейчас пытаются разыскать.

- Если кто-то с видеорегистраторами ехал 28 апреля с 21:00 до 00:00 в хуторе Памяти Ленина (от станицы Березанской до Челбас), очень нужны ваши записи. Там рядом с автомобилем мужа стояла машина, которую мы ищем, - обратилась Дарья Чубко к автомобилистам за помощью.

Стоит сказать, что сам белый Hyundai, на котором ездили Кирилл и Татьяна, обнаружен. Его нашли в лесополосе неподалеку от хутора Память Ленина. Машина полностью выгорела. Однако внутри людей не было.

- Следователи проводят полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначены необходимые судебные экспертизы.

Есть версия, что обналичивали банковские карты не пропавшие аниматоры. Орудовали уже незнакомцы. Причем люди, которые проводили операцию, сделали все так, чтобы их лиц не было видно. Ни одна камера разбойников до сих пор не вычислила. Кроме того, их же подозревают в поджоге машины, которая слишком часто «светилась», и в любой момент могла выдать налетчиков. На поверхности автомобиля могли найти следы преступления, «пальчики» самих незнакомцев. Да и сам автомобиль привлекал к себе слишком много внимания. Ведь в соцсетях в каждой ориентировке публиковали снимок машины, не говоря уже о номере. Потому разбойники не нашли ничего лучше, как избавиться от иномарки, спалив ее.

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