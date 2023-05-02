Трясет, и все в ямах. Стало известно, когда отремонтируют Тургеневский мост в Краснодаре

Тургеневский мост нуждается в ремонте Фото: krd.ru

Проехать по Тургеневскому мосту, сохранив нервы и подвеску, - задача не из простых. Переправа покрылась ухабами, а посередине дорожного полотна образовались трещины.

- Каждый день езжу на работу. Это какой-то ужас. Особенно со стороны Адыгеи. Все в ямах, трясет. Мост явно нуждается в ремонте, - рассказал «КП»-Кубань» житель Краснодара Олег.

Тургеневский мост приведут в порядок этим летом. Но только после того, как будет запущено автомобильное движение по новому Яблоновскому мосту.

- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт Тургеневского моста будет планироваться только после открытия движения по Яблоновскому мосту, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

По последним данным, строительство Яблоновского моста завершат к 15 июня. Его протяженность будет больше 1 км. А длина самого четырехполосного моста составит около 500 метров. Здесь же появится тротуар для пешеходов и велосипедная дорожка. Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году, а в 2020 закрыли для движения.

КСТАТИ

Обновленная переправа сможет выдержать до 120 тонн. Две 15-метровые арки отечественного производства будут удерживать пролеты моста.

СПРАВКА «КП»

В 2021 году завершилась разработка проекта по капитальному ремонту Тургеневского моста. Дорожники планируют обновить мостовой переход с полной заменой полотна, провести частичную замену балок пролетного строения, локальный ремонт пролетного строения и опор и нанести антикоррозийное покрытие. Строительно-монтажные работы продлятся год и два месяца. Будут ли закрывать переправу полностью или организуют реверс, не сообщается.