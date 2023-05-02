Есть подозреваемые. В Следкоме Кубани впервые рассказали о причастных к исчезновению аниматоров

В следкоме Кубани заявили об убийстве пропавших аниматоров.

Несколько дней следователи распутывали клубок деталей и причин исчезновения двух сотрудников ивент-агентства в Краснодарском крае и вот наконец в этом страшном и запутанном деле появились подозреваемые. В краевом Следкоме впервые рассказали о причастных к пропаже Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

Делом занимаются самые опытные следователи СК России. Фото: пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Сегодня были заслушаны предварительные результаты расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 37-летнего мужчины и 19-летней девушки. Сотрудники доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сколько фигурантов в уголовном деле, не разглашается в тайнах следствия. Сейчас с ними работают следователи. Как стало известно, они уже признались в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко и дали показания, где спрятали после расправы тела.

Кирилл Чубко вместе с женой руководил ивент-агентством. Фото: соцсети.

Поиски руководителя агентства праздников и его сотрудницы начались 29 апреля. Накануне они отвели мероприятие в станице Крыловской и возвращались домой. В Выселковском районе, в районе станицы Березанской, машина, на которой ехали коллеги, налетела на яму. Пробитыми оказались оба колеса. Как наудачу рядом оказались такие же горемыки, которые предложили свою помощь. Только вот эти люди стали последними, с кем в своей жизни общались Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко.

Татьяна Мостыко училась на втором курсе педагогического колледжа. Фото: соцсети

- В 23:45 он сказал, что они сидят в машине, ждут, когда пройдет дождь. После чего будут чинить колесо, - вспоминает супруга Дарья Чубко. - Он попал в яму - у переднего колеса сильно погнулся диск и лопнула шина, на втором колесе тоже погнулся диск.

В 6 утра телефон Кирилла уже оказался вне зоны доступа, а на телефон Дарьи Чубко посыпались сообщения о череде снятия денег с банковской карты мужа. Удалось дозвониться только до Татьяны. И ее поведение еще больше напугало молодую женщину.

- Она очень странно мне отвечала, говорила какими-то фразами, обрывками. Затруднилась объяснить, где находится. Передать трубку Кириллу не смогла, ответила лишь "Он вышел, его нет", после чего отключилась, - вспоминает Дарья.

Вечером 29 апреля Следком возбудил уголовное дело по тяжелой убойной статье. А 1 мая обгоревший остов иномарки Кирилла Чубко нашли в лесополосе на территории Брюховецкого района.

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