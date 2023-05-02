«Скажите, это же не правда»: мама убитой Татьяны Мостыко оставила дущраздирающие послания

Девушку искали четыре дня. Фото: СОЦСЕТИ

Сотни добровольцев участвовали в поисках Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые пропали по дороге домой. Вечером 2 мая следователи озвучили, что подозреваемые задержаны. Кроме того, стало известно, что один из налетчиков указал на место, где находится девушка... Все это время семья Татьяны следила за каждым сообщением в поисковых группах, проверяла новости. Родные девушки живут за 5 тысяч километров от Краснодарского края, физически в поисках участвовать не могли. Узнав трагические новости, мама убитой Татьяны Мостыко обратилась к добровольцам, оставив для них несколько душераздирающих посланий.

- Многие говорят, что у нее не было родителей... У нее были родители! Я - мама и я не верю... - сказала Надежда, с трудом сдерживая слезы. - Низкий поклон всем, кто искал, кто участвовал в поисках. Люди, спасибо огромное.

Отметим, что в соцсетях стали появляться сообщения о создании финансовых сборов для семей - публикуют реквизиты банковских карт. Однако на данный момент о сборе средств родственники Татьяны и Кирилла не сообщали.

Напомним, ранее Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями».

- Детали дела в настоящее время не раскрываются в интересах следствия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После того, как в лесополосе была найдена сгоревшая иномарка, на которой Кирилл ездил вместе с Татьяной, следователи назначили экспертизы.

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