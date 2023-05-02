Задержанные заговорили. В лесополосе на Кубани в 60 км от места пропажи нашли тело Татьяны Мостыко

Татьяну Мостыко нашли в часе езды от места пропажи. Фото: соцсети.

Тело пропавшей четыре дня назад при загадочных и пугающих обстоятельствах Татьяны Мостыко найдено. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Судя по следам борьбы, девушку убивали мучительно. Также, известно, что преступники избавились от студентки на территории Каневского района. Именно здесь засветилась иномарка, на которой ехали Таня и ее начальник Кирилл Чубко в день исчезновения 28 апреля. И это в 60 километрах от места пропажи аниматоров в Выселковском районе.

Следователи ищут тело Кирилла Чубко. Фото: соцсети.

Поиски 37-летнего руководителя ивент-агентства Кирилла Чубко до сих пор продолжаются. Но, с сожалению, ищут его уже не живым. В следкоме Краснодарского края рассказали о задержанных, которые могут быть причастны к этому уголовному делу. Подозреваемые дали показания, в которых сознались в убийстве устьлабинских аниматоров.

- Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки. Детали дела в настоящее время не раскрываются в интересах следствия, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Татьяна Мостыко мечтала связать жизнь с шоу-бизнесом. Фото: соцсети.

Подозреваемые задержаны и сейчас дают показания следователям, о том, как расправились с Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко. Их семьи до последнего верили в лучшее. Дарья Чубко подняла весь Усть-Лабинск и всю Кубань на поиски мужа.

- У нас счастливая и любящая семья , маленький ребенок и ни о каких любовницах и любовниках в нашей семье и речи быть не может, не говоря уже о Тане, которая работала с нами аниматором. Кирилл ее возил на заказы и очень часто мы вместе возили ее и других ребят, не больше, - возмущалась женщина на подозрения, что муж мог загулять и бросить семью.

Даже когда 1 мая в лесополосе Брюховецкого района нашли обгоревший и едва узнаваемый Hyundai Grandeur Кирилла, Дарья нашла в себе силы сказать, что тел в ней не было, а значит есть надежда.

- Машину нашли сгоревшую дотла там, где мы уже искали 100 раз ! Когда они успели это сделать ? Просто не поддается никакому объяснению!

Я рада что их не было в машине! И тел рядом тоже не было ! Мы не теряем надежды и надеемся на лучшее, - рассказала Дарья Чубко.

У мужчины остался маленький сын. Фото: соцсети.

Дарья вместе с супругом руководила агентством по организации праздников. Заказов было много и не только в родном Усть-Лабинске, но и по всей Кубани. Поэтому, когда 28 апреля супруг задержался возвращаясь с очередного мероприятия в станице Крыловской, не сильно волновалась.

- Он предупредил, чтобы мы ложились спать и его не ждали. Сказал, что к ним на трассе подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене колеса. Ждут, когда дождь закончится и приступят к работе, - рассказала Дарья Чубко.

По словам супруга, они пробили колеса на разбитой дороге в Выселковском районе. И как только закончится дождь, они начнут менять колеса. Тем более, что на трассе нашлись такие же незадачливые водители, которые пришли на выручку и предложили помощь.

Однако, затем началась череда жутких странностей. К утру с банковского счета мужчины сняли почти 200 тысяч рублей, а на звонки вместо него ответила Таня Мостыко.

- У вас что-то случилось? Объясни, - настаивала женщина.

- Я не могу тебе сказать, Кирилл позвонит, он тебе все объяснит, - ответила Татьяна, после чего разговор прервался. После этого на связь с Дарьей уже никто не вышел.

Татьяна Мостыко училась на втором курсе усть-лабинского социально-педагогического колледжа. В следующем году девушку ждал выпускной и большие планы на будущую жизнь. У Кирилла Чубко остались жена и четырехлетний сын.

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