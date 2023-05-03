Видео пожара на нефтебазе в Темрюкском районе 3 мая опубликовали в сети

Пожар в Тамани видно из Керчи

Крупный пожар произошел в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района. В порту Тамань на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным на 8 часов утра, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.

Видео пожара на нефтебазе в Темрюкском районе появилось в сети. Местные жители стали публиковать кадры с места ЧП, на них видно, как языки пламени возвышаются на десятки метров над резервуарами. Кроме этого, появилось видео, снятое с Керчи. Оттуда тоже очень хорошо видно черный столб дыма над Таманью.

Видео пожара на нефтебазе в Темрюкском районе 3 мая 2023

На месте задействованы пожарные расчеты - 23 единицы техники и 85 человек личного состава. Губернатор Краснодарского края сообщил, что пострадавших нет, как нет и угрозы населению.

- Пожару присвоен высший ранг сложности. Держу ситуацию на контроле, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы, добавил глава Темрюкского района Федор Бабенков, который на месте следит за ситуацией и координирует работу.

Причины возгорания и очаг специалисты будут устанавливать после тушения огня.