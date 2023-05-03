Основали банду вымогателей и устраивали разбои на трассе. На Кубани задержали подозреваемых в убийстве аниматоров

Демьян Кеворкян ранее был судим за создание вооруженной банды, которая нападала на водителей на трассах.

Следком Кубани сообщил о задержании по делу убитых аниматоров сразу трех мужчин. Как уточняют в ГУ МВД по Краснодарском краю, их поймали в разных городах региона. Оперативники месте с сотрудниками ФСБ скрутили налетчиков на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. Напомним, об исчезновении аниматоров стало известно 29 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко должны были вернуться из Крыловской в Усть-Лабинск, но так и не доехали. Спустя три дня была найдена сгоревшая иномарка, на которой аниматоры добирались домой. А сейчас следователи сообщили, что найдено тело Кирилла. Девушку продолжают искать. Трех задержанных сейчас допрашивают, устанавливаются мотивы преступления. Что известно о подозреваемых по делу убитых аниматоров.

По предварительной информации, известно, что силовики поймали жителей Краснодарского края. Это 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двое мужчин и даже несовершеннолетнюю девушку.

- В начале мая преступная группа совершила разбойное нападение на жителей Тихорецкого района, напав на общую знакомую и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома, - рассказывали в суде. - Ударив бейсбольной битой по головам своих жертв, злоумышленники похитили их деньги.

Лишь один подельник Арам ранее не привлекался к уголовной ответственности.

А в конце мая участницы банды остановили на трассе «Краснодар-Ейск» автомобиль. Они попросили водителя и находящегося вместе с ним пассажира подвести их. Позднее к ним присоединились соучастники.

Демьян Кеворкян должен был отсидеть 18 лет.

- Владельца машины и его друга избили, связали, забрали драгоценности. Затем одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тысяч рублей, - сообщается в решении суда.

В 2016-м за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство Кеворкьяна приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Почему не отсидел весь срок, сейчас выясняется.

Анатолий ранее был судим за драку и завладение чужой машиной.

- Оказавшись на свободе, основатель банды взялся за старое. Работал по тому же отработанному сценарию, что и раньше. Привлек на этот раз уже других людей. Где Кеворкьян с ними познакомился, устанавливается. Предварительно один из двоих подельников (Анатолий Двойников, был судим за драку и завладение чужой машиной - прим.ред.) ранее был судим, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По имеющейся информации, встреча с налетчиками на дороге была случайной. Кирилл и Татьяна доверились незнакомым людям, после чего у них забрали карты, обналичили деньги.

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