Аниматоров искали с 28 апреля

На Кубани нашли 37-летнего Кирилла Чубко. К сожалению, уже мертвым. Владелец ивент-агенства возвращался домой вместе с 19-летной Татьяной Мостыко. Они ехали с заказа, когда на разбитой трассе у них лопнуло колесо. Первой забила тревогу жена Кирилла. Она не могла дозвониться до мужа, при этом с его карты начали снимать деньги. К поискам присоединились сотни людей и полиция. Сначала была найдена машина, на которой передвигались сотрудники ивент-агентства. Но пропавших девушки и мужчины там не было, а автомобиль сгорел дотла. Тело Кирилла Чубко нашли спустя пять дней после его исчезновения.

По предварительным данным, Кирилла Чубко убили 29 апреля около 8 утра недалеко от станицы Ирклиевской, Татьяну Мостыко - через час. Преступники исполосовали тело Кирилла ножом. Правоохранители уже задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве.

- У подозреваемых, увидевших одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащих им денежных средств. Реализуя задуманное, они напали на потерпевших и завладели наличными денежными средствами и банковскими картами, получив доступ к возможности проведения банковских операций по ним, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого подозреваемые сняли 180 тысяч рублей в нескольких банкоматах. Но на этом они не остановились. Преступники решили убить Кирилла и Татьяну. В целях уничтожения следов преступлений подозреваемые сокрыли тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям в короткий срок были установлены личности подозреваемых и приняты меры к их задержанию на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты краевого управления. Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ближайшее время следователями в суд будут направлены ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу. Тело девушки еще ищут.

Напомним, аниматоры пропали без вести 28 апреля на трассе рядом с хутором Памяти Ленина. В их исчезновении много странностей, в которых разбираются правоохранители. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное из корысти». Подозреваемых уже опрашивают.

Кирилл и Татьяна возвращались домой после выступления на очередном мероприятии. Однако они так и не доехали до Усть-Лабинска. У машины прокололось колесо. Пришлось остановиться на обочине. Кирилл и Татьяна поняли, что без посторонней помощи не обойдутся. Тогда заменить колесо вызвалась компания мужчин.

Кирилл Чубко позвонил своей жене и заверил ее, что все в порядке и не стоит беспокоиться. Мол, двое молодых людей предложили помощь в замене колеса.

- Он предупредил, чтобы мы (у Кирилла есть четырехлетний сын. - Авт.) ложились спать и его не ждали. Сказал, что к ним на трассе подошли какие-то мужчины и предложили помощь по замене колеса. Ждут, когда дождь закончится, и приступят к работе, - рассказала супруга мужчины Дарья Чубко.

Однако после этого начались странности. Телефоны Кирилла и Татьяны выключились, а с банковских карт пропавших начали снимать деньги. Аниматоры так и не вышли на связь, домой тоже не приехали.

Жена Кирилла Чубко рассказала в соцсетях, что сразу после пропажи со счета украли 190 тысяч рублей. Деньги снимали в разных местах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской. Но по камерам на банкоматах тех, кто снимал деньги, не нашли.

На поиски Кирилла и Татьяны вышли сотни волонтеров и правоохранителей. Накануне, 1 мая, автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна, нашли сгоревшим дотла в лесополосе. В машине тел не было, не нашли никаких следов и рядом. Кстати, место, где обнаружили сгоревший автомобиль, волонтеры прочесывали несколько раз, но там ничего не было. Пропавших продолжали искать в надежде, что они могут быть живы…